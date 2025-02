Napoli, la beffa con la Roma ha due responsabili per i tifosi: Conte e De Laurentiis, quante critiche sul web

La vittoria nel big match dell'Olimpico è sfumata nel recupero e niente fuga: ecco cosa non è piaciuto ai tifosi. Il "vaffa" di Pellegrini a Spinazzola e lo screzio Conte-Mancini.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fino a una manciata di secondi dal triplice fischio il Napoli era a +5 sull’Inter. Sarebbe stato il primo accenno di fuga, cancellato al 92′ dal gol del pareggio della Roma griffato Angelino. Sui social serpeggia malumore tra i tifosi azzurri, che puntano il dito contro le scelte di Conte e il non mercato di De Laurentiis.

Roma-Napoli, la beffa nel recupero: Conte nel mirino

Sarà che la vittoria è sfumata nel recupero o che il ‘derby’ con la Roma è sempre una partita molto sentita alle falde del Vesuvio, fatto sta che sui social i tifosi non hanno risparmiato critiche anche piuttosto feroci all’indirizzo di Conte, il tecnico della rinascita partenopea. Non sono piaciuti i cambi conservativi effettuati dall’ex ct della Nazionale.

Prima Mazzocchi per Neres, poi Simeone e Raspadori per Lukaku e Politano. Duro il commento di Francesco su Facebook: “Ma come si fa a mettere Raspadori e togliere Mazzocchi dal lato in cui la Roma faceva gioco? Conte li ha sulla coscienza questi 2 punti”. “Stai vincendo 0-1 e mi levi Lukaku che mi deve tenere la squadra alta: Conte oggi hai più di qualche responsabilità”. Secondo Vincent, “Conte l’ha voluta pareggiare per ricordare a tutti che il Napoli è primo con un Mazzocchi che dorme mentre Angelino è tutto solo e con un Raspadori che tutto fa fuorché la fase difensiva”.

Mercato, niente erede di Kvara: accuse a De Laurentiis

Né Garnacho né Adeyemi. In attesa (si spera) del colpo dell’ultim’ora Saint Maximin, il Napoli non ha ancora sostituito la stella Kvaratskhelia. E lì davanti pesa l’assenza del campione georgiano o di un’alternativa all’altezza. Sul web i tifosi azzurri bacchettano la società e il patron De Laurentiis.

Pessimista Ciro: “Non fare mercato è stata una grande ca..ata. Da adesso inizia la discesa, mi spiace dirlo ma sarà così”. Dello stesso avviso Nicolas: “Napoli fermo sul mercato è inaccettabile, senza Neres e Politano sembrava un’altra squadra”. “Occasione sprecata. De Laurentiis si assuma le responsabilità di un mercato insulso in cui ha solo venduto giocatori. Tra le big siamo gli unici che non hanno acquistato nessuno” sbotta Frank.

Il vaffa di Pellegrini a Spinazzola e la vendetta dell’ex

Tutto in una manciata di secondi. Rimasto in panchina, Pellegrini è stato pizzicato dalle telecamere mentre rivolgeva un ‘vaffa’ all’ex compagno di squadra Spinazzola, che aveva appena compiuto un intervento in fase difensiva vanificando un’azione dei giallorossi.

Nessun dubbio sul labiale, inequivocabile. Accanto a Gollini, il capitano ha mandato a quel paese l’amico-rivale col sorriso sulle labbra. Sorriso che si è subito trasformato in muso lungo, perché pochi istanti dopo Spina, che nella Capitale ha giocato cinque anni, ha portato in vantaggio il Napoli con un gran gol.

Veleno nel post partita: la stilettata di Conte a Mancini

Conte protagonista nel post partita di Roma-Napoli. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Conte ha commentato in maniera piccata le precedenti parole del difensore giallorosso Mancini, che recriminava per le tante occasioni sprecate.

“Ho sentito cosa ha detto Mancini, che la Roma ha avuto tante occasioni. Evidentemente quando uno gioca non si rende conto di cosa succede – ha detto Conte -. Magari ha visto un’altra partita o è entrato dopo in campo”.