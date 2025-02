Pagelle Roma-Napoli 1-1: Spinazzola ex spietato, male Mancini, Angelino rovina i piani di Conte al fotofinish

Top e flop della partita Napoli-Roma, valevole per la 23a giornata di serie A 2024/2025: Spinazzola illude gli azzurri raggiunti nel recupero da Angelino, niente fuga.

L’Inter si salva nel recupero nel derby col Milan, il Napoli crolla proprio nel recupero nel derby del Sole con la Roma. Niente fuga per Conte: resta tutto invariato, partenopei sempre a +3 sui nerazzurri. L’ex Spinazzola apre le danze, all’ultimo respiro i giallorossi trovano il pareggio con Angelino.

Roma-Napoli: la vendetta dell’ex Spinazzola

Se Conte si affida ai soliti 11, Ranieri sorprende dopo il turno di coppa: in attacco fuori Pellegrini, Dybala e Dovbyk, spazio a El Shaarawy, Shomurodov e Soulé. La prima vera occasione è azzurra, al minuto 22: Neres per Lukaku, palla all’accorrente McTominay che, da ottima posizione, spara debolmente tra le braccia di Svilar.

Al 29′ i partenopei sbloccano il derby del Sole. Protagonisti dell’azione due ex Roma: Juan Jesus lancia Spinazzola che va via a Mancini, tocco morbido di esterno destro del laterale sinistro a scavalcare Svilar in uscita e palla in rete. Poco prima dell’intervallo occasione per i giallorossi: colpo di testa di Ndicka e gran risposta di Meret.

Il palo ferma Paredes, ci pensa Angelino

Ranieri chiama in causa Saelemaekers, Paredes e Dovbyk per provare ad acciuffare il pareggio. È il centrocampista argentino a sfiorare il gol su punizione in due circostanze: prima il suo tiro finisce sull’esterno della rete, poi ci riprova ma centra il palo.

Il fortino azzurro crolla nel recupero: cross di Saelemaekers e tiro al volo di Angelino, che cancella la fuga del Napoli.

Le pagelle della Roma

Svilar 5: Non una grande idea abbandonare i pali nel tentativo di anticipare Spinazzola, che lo beffa con un morbido pallonetto da posizione defilata.

Non una grande idea abbandonare i pali nel tentativo di anticipare Spinazzola, che lo beffa con un morbido pallonetto da posizione defilata. Rensch 6: L’olandese arrivato dall’Ajax sembra già ben inserito e dimostra di poter essere utile in più ruoli (dall’81’ Baldanzi : sv).

L’olandese arrivato dall’Ajax sembra già ben inserito e dimostra di poter essere utile in più ruoli (dall’81’ : sv). Mancini 5: Spinazzola, rigenerato dalla cura Conte, lo brucia sullo scatto, portando in vantaggio il Napoli.

Spinazzola, rigenerato dalla cura Conte, lo brucia sullo scatto, portando in vantaggio il Napoli. Ndicka 6,5: Ci prova di testa, ma Meret si oppone. Si conferma tra i più positivi del pacchetto arretrato.

Ci prova di testa, ma Meret si oppone. Si conferma tra i più positivi del pacchetto arretrato. El Shaarawy 6: Tenta qualche sgasata, senza tuttavia creare veri grattacapi agli uomini di Conte (dal 55′ Saelemaekers : 6,5. Decisivo con lo spendido assist per Angelino).

Tenta qualche sgasata, senza tuttavia creare veri grattacapi agli uomini di Conte (dal 55′ : 6,5. Decisivo con lo spendido assist per Angelino). Koné 6: Evita il raddoppio degli ospiti con una chiusura provvidenziale su McTominay. Rischia grosso con un’entrata ai limiti su Juan Jesus (dal 55′ Paredes : 6,5. Mette i brividi a Meret con una punizione a sopresa che si spegne sull’esterno della rete. Poco dopo aggiusta la mira, ma prende il palo).

Evita il raddoppio degli ospiti con una chiusura provvidenziale su McTominay. Rischia grosso con un’entrata ai limiti su Juan Jesus (dal 55′ : 6,5. Mette i brividi a Meret con una punizione a sopresa che si spegne sull’esterno della rete. Poco dopo aggiusta la mira, ma prende il palo). Cristante 5,5: Un liscio piuttosto clamoroso a inizio partita rischia di spianare la strada all’ex Lukaku, che poi strozza il tiro. E non è l’unico errore della sua gara (dal 64′ Dovbyk : 5,5. Non incide).

Un liscio piuttosto clamoroso a inizio partita rischia di spianare la strada all’ex Lukaku, che poi strozza il tiro. E non è l’unico errore della sua gara (dal 64′ : 5,5. Non incide). Pisilli 6: Tanto dinamismo, ma finisce per subire la fisicità dei due centrocampisti del Napoli.

Tanto dinamismo, ma finisce per subire la fisicità dei due centrocampisti del Napoli. Angelino 7: Il guizzo al volo in pieno recupero: l’ex Lipsia evita il ko con un gran gol.

Il guizzo al volo in pieno recupero: l’ex Lipsia evita il ko con un gran gol. Soulé 5: Ranieri gli concede una chance importante in un big match, ma l’argentino non la sfrutta. Evanescente.

Ranieri gli concede una chance importante in un big match, ma l’argentino non la sfrutta. Evanescente. Shomurodov 5,5: L’impegno non si discute, però un attaccante deve anche trovare il modo di rendersi pericoloso (dall’81’ Dybala: sv).

Le pagelle del Napoli