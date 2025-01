Napoli-Juve fa ancora discutere: Conte a muso duro con Motta, parole di fuoco in campo e vespaio sul web

Le telecamere di Dazn immortalano lo screzio a distanza tra Conte e Motta passato inosservato in diretta: la dura reazione del tecnico del Napoli a un gesto del collega.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Napoli–Juve non finisce mai. Ad alimentare le polemiche sul web una lite a distanza tra Conte e Thiago Motta avvenuta nel primo tempo del big match del Maradona e beccata dalle telecamere di Dazn.

Napoli-Juve, tensioni tra Conte e Motta: la ricostruzione

Nell’ultimo episodio di Bordocam, il format di Dazn che racconta ciò che non viene percepito in diretta, non è passata inosservata la dura reazione di Conte a un gesto di Motta.

Nel primo tempo l’allenatore della Juventus ha applaudito l’arbitro Chiffi per aver assegnato un fallo ai bianconeri in seguito a un intervento sul nuovo acquisto Kolo Muani. Il collega azzurro, però, non l’ha presa affatto bene e, scimmiottandolo, si è rivolto in questo modo all’italo-brasiliano: “Applaudi sto c…o, applaudi”.

Due allenatori agli antipodi: come hanno reagito ai gol

La differenza tra i due allenatori è emersa anche in occasione delle reazioni ai gol che hanno scandito la gara del Maradona. Motta non si è scomposto più di tanto quando Kolo Muani ha portato in vantaggio la Juventus sul campo della capolista, mentre Conte si è lasciato andare alla consueta esultanza sfrenata alle reti dei suoi uomini nonostante i 16 anni trascorsi in bianconero, prima da calciatore e poi allenatore.

Crollata l’imbattibilità in campionato, l’ex Bologna è sempre più contestato dai suoi tifosi, che puntano il dito anche contro Giuntoli. L’ex ct della Nazionale, al contrario, ha conquistato subito l’ambiente partenopeo che, partita dopo partita, sogna sempre più il quarto scudetto.

Conte a muso duro con Motta: polemiche sul web

Ovviamente la provocazione di Conte all’indirizzo del collega non poteva non scatenare i tifosi sul web. “Che leone il mio mister” scrive Tore, sostenitore azzurro, su X. “Quanto gasa il mio mister” aggiunge ‘Zzalla’. Non è dello stesso avviso Gemon: “Conceicao ha un alterco con un giocatore alla fine di una partita tirata e ripresa all’ultimo secondo e tutti a fargli la morale: ‘eh, ma non si fa, non va bene’. Conte che insulta l’allenatore avversario invece è un figo”.

Andrea spera nel ritorno alla Continassa: “Antonio vinci lo scudetto a Napoli e torna a casa. La Juve ha bisogno di te”. “Eppure lo amo che ci posso fare – commenta un tifoso bianconero -. Non riesco a non volere bene ad Antonio Conte. Per me sarà sempre il Capitano, il numero 8, il nostro guerriero. Ho troppa riconoscenza e gratitudine per quanto fatto da calciatore e da allenatore alla Juventus”. “Solito pagliaccio” chiosa Arianna.