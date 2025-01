Napoli-Juventus, Biasin scova l’errore di Conte e lo mette alla berlina: che polemica sul web

Puntura del giornalista dopo le dichiarazioni del tecnico azzurro e scoppia la polemica. Tifosi scatenati: "Gli interisti stanno rosicando"

Il Napoli mette fine all’imbattibilità in campionato della Juventus e vola momentaneamente a +6 sull’Inter, impegnata oggi a Lecce. Ai piedi del Vesuvio l’entusiasmo è contagioso, anche se non mancano le polemiche. Già, un post di Fabrizio Biasin su Conte ha sollevato un polverone.

Conte e la stoccata alle big dopo Napoli-Juventus

Il 2-1 in rimonta alla Juventus ha messo le ali al Napoli e nel post partita Antonio Conte ha evidenziato che “i progressi che si sono registrati in sei mesi siano frutto del lavoro, perché le cose non arrivano per grazia divina”.

Poi la bordata alle big del campionato: “La scorsa stagione abbiamo finito con un distacco siderale da Inter, Juventus, Milan e Atalanta, ora siamo noi ad aver preso il distacco. Quando sei all’Inter, al Milan e alla Juve c’è poco da chiacchierare, devi vincere. Lo dice la storia di questi club. Devi vincere e basta, non ci sono se e ma”.

Biasin punge Conte: il post del giornalista

Il giornalista Fabrizio Biasin riprende proprio quest’ultimo concetto espresso dall’allenatore del Napoli, concludendo il suo post così: “Bella stilettata di Conte a Conte”.

E posta un virgolettato del pugliese riportato dal quotidiano La Repubblica ai tempi della sua avventura al timone dell’Inter: “L’obbligo non è vincere ma essere protagonisti”. Ovviamente il tweet di Biasin, noto sostenitore nerazzurro, non poteva non generare la reazione dei tifosi, che hanno preso d’assalto il suo profilo.

La polemica è servita: cosa è successo sui social

Numerosi i commenti al post del giornalista. “Fabrizio, percepisco un leggero nervosismo da parte tua” scrive Federico. “Se vincerete il ‘ventesimo’ scudetto, con la rosa più forte, avrete fatto il vostro dovere; se lo perderete contro Jean Jesus & co. confermerete ulteriormente il vostro dna di perdenti” punge ’38 scudetti’, tifoso della Juventus. “Se vai avanti così, a giugno avrai più capelli di Anguissa” ironizza Vincenzo.

“Dopo una prestazione simile del Napoli questa è l’unica cosa che sai dire? Un po’ deludente e lo dico senza mancare di rispetto a nessuno” commenta Francesco. Alfredo rincara: “Il campionato lo vincerà l’Inter. Ma vedere gli interisti che tremano di paura e rosicano in maniera indecente è già una goduria senza precedenti. Dichiarazioni di 5 anni fa… aspettiamo con ansia pure ‘eh ma Mertens a Crotone…’”.

“Da interista: se (Conte, ndr) vince lo scudetto vale 10 volte più di un Inzaghi che negli ultimi 4 anni di campionati doveva vincerli tutti, senza se e senza ma. Poi, se non dovesse vincerlo, complimenti comunque per la mentalità, inutile criticare chi tiene certi ritmi in campionato” chiosa Slevin.