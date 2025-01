Napoli-Juventus, il secondo tempo da incubo: Motta travolto dalle critiche, Ezio Greggio aizza i tifosi sui social

Il primo ko della formazione bianconera scatena la rabbia dei tifosi che sui social ne hanno per tutti: l’allenatore è il primo colpevole ma nel mirino finiscono anche Koopmeiners e Giuntoli

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una sconfitta che fa malissimo, forse ancora di più per il modo in cui è arrivata. La Juventus subisce il primo ko della stagione per mano del Napoli di Antonio Conte e lo fa dopo aver chiuso in vantaggio un bel primo tempo ed essere sparita letteralmente dal campo nella ripresa.

Il confronto tra Conte e Motta

Passato e presente a confronto in casa Juventus mentre sul futuro c’è più di qualche dubbio. La sfida del Maradona mette a confronto Antonio Conte e Thiago Motta e alla fine del match, emergono tutti i rimpianti dei tifosi della Vecchia Signora. Lo spirito messo in campo dal Napoli nella ripresa per ribaltare un match in cui sembrava in grande difficoltà è uno dei primi aspetti su cui puntano il dito i tifosi. “Non facciamo finta di non saperlo, qualcuno deve dirlo. Ad allenatori invertiti avremmo vinto, ad allenatori invertiti saremmo primi in classifica”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il secondo tempo da incubo

La Juventus per 45 minuti ha dato l’impressione di essere riuscita a uscire definitivamente da una situazione di torpore nella quale si trova da inizio stagione. La vittoria con il Milan è servita come una scarica da adrenalina, e il primo tempo al Maradona è stato di altissimo livello per la formazione bianconera che ha chiuso in vantaggio grazie al nuovo arrivo Kolo Muani e che ha giocato meglio dei padroni di casa. Poi cambia tutto. Nella ripresa i bianconeri non sono mai riusciti a tirare verso la porta avversaria. Si sono rintanati nella propria metà campo fino a subire la rabbiosa rimonta della squadra di Conte.

E sui social spunta anche un tifoso d’eccezione come il conduttore televisivo Ezio Greggio che si lancia all’attacco di Thiago Motta: “Il Napoli ha meritato la vittoria. Nel calcio ci sono due tempi. La Juventus ne gioca solo 1. Nel calcio si gioca in undici. La Juve ha giocato in 8. Nel calcio i giocatori si cambiano se giocano male o sono infortunati. Non nella Juve. Nel calcio i giocatori hanno un ruolo. Non nella Juve”.

Il caso Koopmeiners

Nel mirino dei tifosi bianconeri finiscono tutti a cominciare da Teun Koopmeiners. Il centrocampista arrivato quest’estate dall’Atalanta doveva essere il giocatore perno della Juve di Motta. E invece fino a questo momento è stato forse la più grande delusione: “Sei mesi di nulla totale – scrive un tifoso su social – parte sempre titolare e non viene mai sostituito”. E ancora: “60 milioni per uno che non tocca mai palla. Peggior acquisto degli ultimi 10 anni”. Mentre Kid commenta: “Pazzesca la capacità di Koopmeiners di distruggere ogni azione offensiva della Juventus”.

Napoli-Juventus: le pagelle

Giuntoli e il mercato nel mirino

Una sconfitta che fa male e che stavolta finisce per travolgere tutti. Anche il lavoro di Giuntoli, ex direttore sportivo proprio del Napoli, finisce nel tritacarne delle polemiche con i tifosi che chiedono le sue dimissioni: “Giuntoli e Motta sono la più grande sciagura sportiva della Juventus. Dovrebbero essere cacciati questa sera stessa”. E ancora: “Noi siamo la Juve e non ci meritiamo questo. Queste disfatte hanno un solo nome, quello di Cristiano Giuntoli”.

Le colpe principali che vengono imputate al dirigente sono quelle di non essere intervenuto ancora sulla difesa priva dell’infortunato Bremer, ma anche dei colpi Douglas Luiz e Koopmeiners che fino a questo momento non sono riusciti a soddisfare le aspettative.