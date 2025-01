Roma, c’è il Porto ai playoff: e agli ottavi possibile derby con la Lazio. Mourinho evita l’incubo Bodo/Glimt

L'urna di Nyon non sorride alla Roma che dovrà vedersela col Porto ai playoff: Samu Omorodion il pericolo numero uno dei lusitani. Tutti gli accoppiamenti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non solo Champions: a Nyon sono stati sorteggiati anche i playoff di Europa League. E non è andata benissimo alla Roma, che dovrà vedersela col temibile Porto. In caso di passaggio agli ottavi, possibile derby con la Lazio.

Europa League, insidia Porto per la Roma

Ai playoff si affrontano due squadre che hanno deluso nella fase campionato. Sì, perché da Roma e Porto era lecito attendersi molto di più di un 15esimo e un 18esimo posto. Per entrambe è stato decisivo l’ultimo turno, con la squadra di Ranieri che ha mandato al tappeto l’Eintracht Francoforte e quella lusitana che si è imposta di misura sul Maccabi Tel Aviv. Altro punto in comune tra le due compagini è l’annata caratterizzata da ribaltoni in panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Già, dato l’addio a Sergio Conceicao, i Dragoes avevano scelto di puntare su Vitor Bruno, silurato nei giorni scorso a favore dell’argentino Martin Anselmi. Per quanto riguarda la rosa, ai biancoblu il talento di certo non manca: lì davanti il pericolo numero è rappresentato dal gigante Samu Omorodion, autore di 5 gol in Europa e 13 in Primeira Liga. Occhio alle frecce Pepê e Galeno, quindi l’astro nascente del calcio portoghese Rodrigo Mora, che a 17 anni ha già mostrato di avere talento da vendere.

Agli ottavi derby con la Lazio possibile: gli incroci

Se la Roma dovesse riuscire a eliminare il Porto ai playoff, agli ottavi potrebbe poi sfidare la Lazio in un derby da brividi. Non è, però, l’unico incrocio possibile per la squadra di Marco Baroni, che ha chiuso al primo posto la fase campionato di Europa League.

Oltre a Roma o Porto, infatti, i biancocelesti potrebbero affrontare la vincente dello spareggio tra Ferencvaros e Viktoria Plzen: sarebbe senza dubbio un ottavo di finale (sulla carta) molto più comodo. Per i giallorossi, invece, c’è il rischio di ritrovarsi contro un’altra delle squadre più quotate della competizione: l’Athletic Bilbao.

Roma e Lazio, ecco le combinazioni agli ottavi:

Lazio-Roma

Lazio-Porto

Lazio-Ferencvaros

Lazio-Viktoria Plzen

Roma-Athletic Bilbao

Playoff Europa League: tutti gli accoppiamenti

José Mourinho tira un sospira di sollievo: niente Bodo/Glimt ai playoff per il suo Fenerbahce. Non ci sarà (al momento) l’occasione di vendicare il 6-1 subito dai norvegesi ai tempi della Roma: lo Special One dovrà vedersela con l’Anderlecht. Il Galatasaray degli ex Napoli Mertens e Osimhen sono chiamati ad affrontare l’AZ Alkmaar, insidia belga per l’Ajax.

Il sorteggio completo dei playoff: