Roma, Pellegrini e Cristante al concerto prima della gara come Calabria: la reazione di Ranieri

Tre giallorossi poco prima del match con l'Eintracht hanno assistito allo show di Pezzali, da Lazza anche quattro giocatori della Fiorentina

Calcio e musica, il binomio “proibito” continua. Dopo le polemiche legate alla presenza dei rossoneri Loftus-Cheek, Camarda, Theo Hernandez e Calabria al concerto di Lazza a Milano – che hanno portato poi alla rissa in campo con Conceicao dopo la sudata vittoria col Parma – altri due episodi simili si sono verificati in casa Fiorentina e Roma.

La lite Conceicao-Calabria

Tra i motivi che hanno portato al violento alterco in campo tra il tecnico del Milan e Calabria c’era infatti anche la decisione del difensore di partecipare allo show di Lazza assieme a tre compagni di squadra. La stessa cosa si è ripetuta alla Fiorentina ma in questo caso non c’erano match ravvicinati per i viola.

Bove, Sottil, Biraghi e Mandragora al concerto di Lazza

Ad attendere a Firenze Lazza – uno dei nomi top della scena trap, alla ribalta anche a Sanremo, dove spopolò con la sua “Cenere” – in un Mandela Forum Sold Out, c’erano infatti anche quattro giocatori viola. Lo testimonia una foto su Instagram diffusa dal centrocampista viola Rolando Mandragora dopo il concerto. Ritrae lo stesso Mandragora insieme ai compagni Bove, Sottil e Biraghi insieme all’artista. La foto è stata scattata nei corridoi del Mandela dopo il concerto.

Con loro c’è anche Andrea Bicchi, atleta di Mma e calciante del calcio storico per i Bianchi. La foto è una replica di quella della data di Milano, quando i calciatori del Milan Loftus-Cheek, Camarda, Theo Hernandez e Calabria si sono ritratti con l’artista. Per Lazza c’è stata anche una maglia della Fiorentina portata in dono proprio dai calciatori. Le connessioni tra la Fiorentina e la musica sono tante. Moise Kean, che ha uno studio di registrazione proprio nei pressi di Firenze, ha fatto uscire a dicembre il suo primo album, “Chosen”.

Pellegrini, Mancini e Cristante al concerto di Pezzali

Diversa invece la situazione in casa Roma: a due giorni dalla decisiva gara di Europa League con l’Eintracht i tre capitani della Roma – Pellegrini, Mancini e Cristante, con le mogli Veronica, Elisa e Selene – erano al PalaLottomatica per il concerto di Max Pezzali. Quarta data romana per lui, quarto sold out, e tra gli ospiti vip anche i tre giocatori della Roma. Prima i tre sono stati del camerino di Pezzali per foto di rito e poi sono andati sotto al palco a cantare e scatenarsi. Veronica Martinelli, la moglie di Pellegrini, ha pubblicato un video in cui i due cantano, felici e innamorati, “Come mai”. Una situazione simile, in pratica, a quella che ha visto coinvolti Calabria e compagni.

La reazione di Ranieri

Nessun caso però. Quando oggi è stata chiesta a Ranieri, nella conferenza di vigilia della sfida ai tedeschi, la posizione della Roma ecco che la risposta del tecnico è stata serafic: “Mi avevano chiesto il permesso e li ho mandati”.