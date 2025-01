Pagelle di Roma-Eintracht 2-0: di Angelino e Shomurodov i gol qualificazione. Dybala da standing ovation

La Joya trascina i giallorossi con la sua classe ma le firme sul passaggio del turno sono di altri. Ecco i top e flop della sfida valevole per l'8a giornata di Europa League.

Doveva vincere e ha vinto. Missione compiuta per la Roma che batte 2-0 l’Eintracht e si qualifica ai sedicesimi di finale di Europa League. Ai giallorossi bastano un gol per tempo – prima di Angelino e poi di Shomurodov – per piegare le resistenze della terza forza di Bundesliga. Ottima partita anche da parte di Dybala, mentre serata poco fortunata per Dovbyk tra i peggiori in campo.

Le scelte di Ranieri e Toppmoller

La Roma deve ancora conquistare la qualificazione ai playoff. Per centrare l’obiettivo Claudio Ranieri si affida ai giocatori migliori: 3-4-2-1 con Dybala, Pellegrini e Dovbyk a comporre il reparto offensivo. Modulo speculare per l’Eintracht che fin qui ha fatto un’ottima Europa League con 16 punti conquistati in 7 gare. La stella è il centravanti Hugo Ekitike, ex Paris Saint-Germain.

Angelino rompe l’equilibrio del match

Le due squadre iniziano con un discreto ritmo ma entrambe peccano di precisione negli ultimi 20 metri. Da un lato Dovbyk sbaglia un gol da pochi metri, dall’altro Svilar è bravo a intercettare un colpo di testa di Larsson. Le occasioni più pericolose capitano ai difensori della Roma: Mancini prende il palo, Hummels non angola bene e consegna il pallone tra le braccia di Trapp. Il vantaggio arriva allora con Angelino che di sinistro al volo raccoglie l’assist di Mancini.

Il raddoppio più inatteso: lo firma Shomurodov

Nella ripresa, come è ovvio che sia, l’Eintracht prova a fare qualcosa in più anche attraverso i cambi. Invece è Ranieri che trova linfa vitale dalla panchina: Soulé confeziona un assist delizioso per Shomurodov che si invola palla al piede fino a trafiggere Trapp. Il 2-0 permette alla Roma di gestire con meno ansie il finale. Arriva così la non scontata qualificazione ai sedicesimi. Nulla di meglio prima del big match di domenica contro il Napoli.

Le pagelle della Roma

