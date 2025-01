(38) EBA IS (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(20) CAN UZUN (C)

(13) RASMUS KRISTENSEN (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

(36) ANSGAR KNAUFF (C)

(61) NICCOLÒ PISILLI (C)

(4) BRYAN CRISTANTE (C)

(35) TOMMASO BALDANZI (C)

(59) NICOLA ZALEWSKI (C)

(3) ANGELIÑO (C)

(16) LEANDRO PAREDES (C)

(17) MANU KONÉ (C)

(56) ALEXIS SAELEMAEKERS (C)

(7) LORENZO PELLEGRINI (C)

PREPARTITA

Roma - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Eintracht Francoforte di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Roma-Eintracht Francoforte si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Roma-Eintracht Francoforte verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

