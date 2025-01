Nainggolan scarcerato con la condizionale: ex Roma e Inter accusato di far parte di un’organizzazione criminale

Il centrocampista è stato rilasciato dalle autorità ed è in libertà vigilata, non può lasciare il Belgio: è accusato di riciclaggio di denaro nell'ambito di un traffico di droga

Rilasciato dalle autorità belghe ed in libertà vigilata, ma non può lasciare il Belgio. Questa la decisione del gip per l’ex giocatore di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan dopo il doppio interrogatorio seguito all’arresto nell’ambito di un’indagine sul traffico internazionale di droga. “Radja spera di potersi lasciare rapidamente tutto alle spalle e tornare a giocare a calcio”, ha spiegato ai media belgi l’avvocato del giocatore, Omar Souidi. “Non è stato accusato di traffico di droga o riciclaggio di denaro, ma come membro di un’organizzazione criminale.

Nainggolan, le parole del suo avvocato

“Tuttavia confidiamo che ulteriori indagini dimostreranno che non ha colpe. Radja Nainggolan non è un criminale della droga”, ha sottolineato il legale. Secondo Omar Souidi, Nainggolan ha reagito con “sollievo”, ma si aspettava anche il suo rilascio perché non aveva nulla da rimproverare. Nainggolan era stato arrestato ieri insieme ad altri quindici uomini dalla polizia federale di Bruxelles nell’ambito di un’indagine su un giro internazionale di traffico di droga.

“Nessun legame con la criminalità”

Nainggolan ha ribadito più volte agli inquirenti la propria estraneità, coinvolto semplicemente per via indiretta, a causa di persone con cui sarebbe entrato in contatto prestando del denaro ma senza fini malavitosi o illegali. Dunque nessun riciclaggio di soldi, tantomeno legato ad un eventuale traffico di stupefacenti. L’avvocato di Nainggolan ha sostenuto davanti al Gip che il calciatore non ha alcun legame con l’ambiente della droga argomento che non è stato toccato durante l’interrogatorio:

“Non vi è alcun elemento che indichi che il mio cliente fosse coinvolto direttamente in tutto questo oppure che fosse semplicemente a conoscenza, in questo caso, di determinate attività legate alla droga in questo caso” ha continuato l’avvocato: “Radja non è un principale sospettato, il Gip ha richiesto qualche domanda ulteriore. Il fatto che sia stato rilasciato è una evidenza, ad essere onesti, qualsiasi decisione diversa da quella di rilasciarlo mi avrebbe sorpreso”.

Le accuse riportate dai media

Le accuse verso Radja Nainggolan non riguarderebbero il traffico internazionale di droga, ma sarebbe coinvolto nel riciclaggio di denaro nella stessa operazione che sarebbe partita dal Sudamerica. Avrebbe quindi finanziato il traffico. Lo riferiscono i media belgi, citando anche uno degli avvocati del giocatore dopo l’arresto che lo ha costretto a passare una notte in carcere. Secondo uno dei suoi due avvocati, Mounir Souidi, per il calciatore “l’indagine è legata a delle somme di denaro che sono quindi in discussione”. “Il centrocampista 36enne, prova a fare chiarezza il legale, “ha sostenuto finanziariamente delle persone, e lo avrebbe fatto perché è ‘gioviale‘. Ora controllano se quelle persone hanno fatto certe cose che la luce del sole non dovrebbe vedere. Non voglio dare alcun importo, ma è un gioco da ragazzi quando vedo quello che ha guadagnato come calciatore”.

Le tappe dell’indagine

L’indagine giudiziaria ora prosegue e nel pomeriggio di martedì 28 gennaio il Gip ha sottoposto ad interrogatorio altre quattro persone, tra cui Nainggolan: “Si sta cercando un’importante figura chiave che si ritiene si trovi a Dubai ed è attualmente ancora in fase di rintracciamento” hanno fatto sapere dalla Procura belga dove, ovviamente, le informazioni sono totalmente centellinate per evitare fughe di notizie e interferenze sulle indagini ancora in corso.

Nainggolan, la posizione del suo club

“Siamo felici che Radja sia libero, ed ora periamo che gli sia concesso di giocare”, ha detto Hans Van Duysen, presidente del Lokeren-Temse, il club di seconda divisione belga in cui milita da poco Nainggolan. “Siamo felici che sia di nuovo libero, anche se non conosciamo ancora le condizioni, ma vogliamo scoprirlo rapidamente”. Per ora “non siamo ancora stati in grado di parlare con Radja dopo il suo rilascio in base alle condizioni”, con il calciatore “è evidente che ci siederemo di nuovo insieme per vedere come stanno le cose. Ma non interferiremo troppo in questo senso. Si tratta di una questione privata che non ha o non ha nulla a che fare con il club. Ho conosciuto Radja solo di recente”.

“Radja ha una grande carriera alle spalle”

“Per giudicare quanto successo e cosa abbia portato all’arresto, “per prima cosa voglio conoscere il fascicolo con i fatti. Si tratta di un incidente altamente mediatizzato, ma che non ha nulla a che fare con Lokeren-Temse. Radja ha una grande carriera alle spalle. E per quanto ne so, la sua carriera al Lokeren è andata avanti solo per una settimana. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non ci aspettavamo affatto. Ma cerchiamo di mantenere la serenità e di non fare dichiarazioni su un dossier che non conosciamo. La magistratura sta facendo il suo lavoro e continuerà a farlo. Vedremo se Radja potrà e potrà davvero continuare a giocare con noi, ma da parte nostra è più che benvenuto nel club”.