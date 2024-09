Nainggolan choc: che bevute con Brozovic, sapeste che fanno i giocatori di nascosto. Il retroscena sul video di capodanno

Il centrocampista belga si confessa al podcast Gurulandia e va a ruota libera su tutto, dal rapporto con Conte alla scelta sofferta di lasciare Roma

Date un microfono a Radja Nainggolan e non ve ne pentirete. Tra i pochi atleti a non conoscere la parola omertà c’è lui, il belga, che se si tratta di rivelare verità scomode o raccontare aneddoti che dovevano rimanere segreti non si fa scrupoli. Intervenuto al podcast Gurulandia di Luca Toselli l’ex Inter e Roma, attualmente svincolato, ha parlato di tutto a ruota libera.

Da Szczesny a Nainggolan, la nuova frontiera delle confessioni a cuore aperto

Nei giorni scorsi protagonista del podcast era stato l’ex portiere della Juventus, Tek Szczesny, che pure aveva raccontato episodi curiosi e inediti. Stavolta è stato Nainggolan a rivelare le sue verità.

La discoteca con Brozovic

Alla domanda su chi fosse il compagno più forte non in campo ma nelle serate non ci ha pensato due volte il Ninja: “E’ stato Brozovic. Un episodio da raccontare? Difficile, a fine serata non ci riconoscevamo neanche”.

Radja e Conte

Nainggolan parla anche di Conte e dice: “Con Conte ho avuto un bellissimo rapporto, le persone dirette con me vanno d’accordo, quando dici quello che pensi e non dici cavolate va bene, mi disse che oggi partivo settimo centrocampista ma potevo essere il primo, è stato correttissimo con me, è un grandissimo allenatore, anche perchè mi rodeva che venne a contattarmi quando ero alla Roma per portarmi al Chelsea e avevo rifiutato. Di tutte le esperienze fatte da giocatore non ho un legame particolare con una o un’altra squadra, sono stato sempre bene in tutti i club dove ho giocato, sono partito a Piacenza in B a 16 anni e ho capito il calcio italiano, la B all’epoca era davvero difficile, a Cagliari rappresenti un’isola intera, se ti salvi è come vincere un campionato, a Roma ho trovato lo stesso calore ma è una piazza più grande con più pressione, lì sono diventato veramente Radja Nainggolan, ho fatto i miei anni migliori”.

Nainggolan e il Capodanno del 2018

Si passa poi a ricordare il celebre Capodanno del 2018. Il giocatore pubblicò diverse stories su Instagram (seguite in diretta da migliaia di persone), in cui viene inquadrato prima mentre beve e si accende una sigaretta durante una festa, poi in giardino mentre si diverte coi fuochi d’artificio e infine, a notte fonda, mentre gioca a paddle: “Sto giocando a paddle quest’ora”, prima di lasciarsi andare a diverse imprecazioni blasfeme. Il belga ricorda: “Come capodanno è stato il peggiore di tutti, l’avevo sempre fatto in discoteca il capodanno, fuori e con amici o compagni di squadra, decisi di stare a casa quella volta e successe quello che successe, all’epoca su Instagram si salvava 24 ore il filmato in diretta e lo videro tutti, poi alle 9 mi sveglio e trovo 50mila chiamate. Cancellai tutto ma era tardi, l’avevano visto tutti”

Dei suoi vizi, del resto, tutti sapevano tutto: “Non saprei mai fare campo – casa ma non pensiate che sia l’unico, se sapeste cosa fanno davvero i giocatori… Io camminavo con la sigaretta per strada e tutti mi vedevano ma poi se entri in uno spogliatoio trovi 15 giocatori con la sigaretta e nessuno li vede fuori dal campo, io comunque non mi vergognerò mai per come sono”.

La gaffe nel primo giorno all’Inter

Infine l’addio alla Roma: “Alla Roma il direttore mi voleva vendere senza dirmi niente, io non sto in un posto con una persona con cui non vado d’accordo e scelsi di andar via io. Avessi saputo che poi sarebbe andato via sei mesi dopo, sarei rimasto e la mia tristezza era talmente grande per questo che ha compromesso l’approccio all’Inter che è stato mal compreso, dissi che ero più triste di aver lasciato la Roma che di stare all’Inter…”.