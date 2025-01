Nainggolan in manette: l’ex Roma e Inter accusato di traffico internazionale di cocaina

La Procura di Bruxelles ha arrestato stamattina il “Ninja”: secondo i magistrati sarebbe coinvolto in un’organizzazione che importa droga dal Sudamerica

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Radja Nainggolan arrestato per traffico internazionale di droga: la notizia rimbalza dal Belgio, dove la Procura di Bruxelles ha fatto scattare le manette ai polsi dell’ex centrocampista di Piacenza, Cagliari, Roma, Inter e Spal. Il “Ninja” avrebbe collaborato con un’organizzazione criminale che importa cocaina dal Sudamerica.

Belgio, Nainggolan arrestato per traffico di cocaina

A dare la notizia sono stati i media del Belgio, poi successivamente è arrivata anche la conferma da parte della Procura di Bruxelles: Radja Nainggolan è stato arrestato per traffico internazionale di droga.

I magistrati della capitale belga hanno fornito pochi dettagli al momento, quello che si sa è che l’ex centrocampista di Piacenza, Cagliari, Roma, Inter e Spal è stato arrestato nell’ambito di un’indagine su un’organizzazione criminale che importa cocaina dal Sudamerica.

Nainggolan: arresto e casa perquisita

“Nell’ambito di un caso relativo alla criminalità organizzata della Procura di Bruxelles – si legge in un comunicato diffuso dai magistrati belgi – la polizia giudiziaria federale ha effettuato questo lunedì 27 gennaio 2025 – 30 perquisizioni domiciliari, principalmente nella provincia di Anversa, a Bruxelles e nella periferia della capitale belga”. Tra le case perquisite anche quella di Nainggolan, finito in manette secondo quanto raccontato dai media belgi.

Nainggolan e il ritorno al calcio in Belgio

L’arresto rappresenta per Nainggolan un brusco risveglio da un week end che aveva visto il 36enne ex centrocampista di Roma e Inter tornare in campo nel suo paese: a 9 mesi dall’ultima gara ufficiale disputata nel campionato indonesiano con la maglia del Bhayangkara Presisi, venerdì scorso Nainggolan aveva fatto il suo esordio con il Lokeren nella serie B belga, firmando tra l’altro il gol che era valso il pareggio interno contro il Lierse (1-1).

Nainggolan e l’arresto per guida in stato di ebbrezza

In passato Nainggolan aveva già avuto problemi con la giustizia, ma di tutt’altro tenore. Nell’ottobre 2022 era stato arrestato ad Anversa perché trovato al volante della sua auto privo di patente ed in stato di ebbrezza.