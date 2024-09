Perotti lascia il calcio, da Dzeko a Nainggolan quanto amore per la "scimmietta" implacabile sui rigori

L'argentino ex Roma, Genoa e Salernitana si ritira a 36 anni: sui social arrivano messaggi per l'attaccante che dal dischetto non prendeva la rincorsa

“Prima di partire per un lungo viaggio devi portare con te la voglia di non tornare più” cantava Irene Grandi. Il viaggio di Diego Perotti è finito e probabilmente c’è la certezza di non aver voglia di tornare ma l’argentino – che ha annunciato il suo ritiro – rimpiange che sia stato troppo breve.

L’ex attaccante, classe ’88, ha annunciato di aver appeso le scarpette al chiodo con questo messaggio su Instagram: “Che bel viaggio, quanto poco è durato… Ciao calcio, mi mancherai”, a corredo di un video che ripercorre le sue gesta sul campo.

I rigori la specialità di Perotti

Figlio d’arte dell’ex calciatore Hugo, la velocità e il dribbling sono state le sue doti principali, che gli sono valese il soprannome El Monito (in italiano La Scimmietta) ma la sua specialità erano i rigori.

Calciati da fermo (alla Casarsa, si diceva una volta), senza prendere la rincorsa e con esiti quasi sempre vincenti. Senza guardare la palla ma solo il portiere e decidendo all’ultimo quale angolo scegliere, come faceva Maradona.

La carriera di Perotti

Diego Perotti in carriera ha vinto solo una Copa del Rey con il Siviglia nel lontano 2009-2010, ma di emozioni ne ha regalate in tutte le squadre in cui ha giocato. La sua carriera inizia nelle giovanili del Deportivo Moron in provincia di Buenos Aires, poi prosegue in Europa, a Siviglia, dove si mette in mostra prima con la seconda squadra e poi con i grandi, con cui raccoglie 159 presenze e segna 16 gol in 5 stagioni e mezzo, disputando Champions ed Europa League.

Gli infortuni sono il suo problema principale, va in prestito al Boca Juniors finchè il Genoa scommette su di lui. E vince: in una stagione e mezzo sono 45 le gare giocate e 5 i gol realizzati. A gennaio 2016 passa alla Roma con cui segnerà 31 gol in 138 presenze spalmate su 3 stagioni e mezzo entrando nel cuore del tifo giallorosso che ricordano ancora quel gol Champions segnato al Genoa nel giorno dell’addio al calcio di Totti. Gli infortuni però continuano a tormentarlo. A ottobre 2020 firma con il Fenerbahce, segna 3 gol nelle prime 4 gare in cui viene impiegato, poi ancora un brutto infortunio al ginocchio a novembre e la fine anticipata della sua stagione. Rescinde il contratto a settembre 2021 e il 2 febbraio 2022 si rimette in gioco, riabbracciando Walter Sabatini che aveva avuto a Roma alla Salernitana: si rese protagonista anche di un rigore sbagliato contro l’Empoli al Castellani che avrebbe potuto dare ai granata la salvezza matematica con una giornata d’anticipo. Dall’estate 2022 a oggi non ha più trovato qualcuno che gli volesse dare fiducia o un progetto che gli potesse interessare e così ha deciso di dire basta.

I messaggi d’amore per Perotti

Il suo annuncio è stato accolto dai tantissimi messaggi degli ex compagni di squadra. Da Perin a Dzeko passando per Papu Gomez, Iago Falque, Nainggolan, Lamela Ansaldi, Calafiori, Juan Jesus, De Rossi, Perin, Lamela, Suso e tanti altri: “È stato un onore aver condiviso dei bei momenti con te amico mio. Ti voglio bene e sei stato il migliore nel 1vs1” scrive Juan Jesus. Anche Davide Nicola, che lo ebbe a Salerno, gli dedica un bel pensiero: Hai sempre dimostrato talento, correttezza e lealtà. Grazie per averci fatto vedere cosa significa essere un vero professionista e una persona di valore. Ti auguro il meglio per tutto quanto vorrai fare”. Infine Mazzocchi: “Onorato di aver condiviso lo spogliatoio con te amico mio”.