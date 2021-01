Grave infortunio per Diego Perotti

Quella di Diego Perotti è stata una carriera purtroppo spesso condizionata da gravi infortuni. Alla lunga lista di quelli subiti nel passato ne va ora aggiunto un altro che lo sta costringendo ad uno stop forzato da fine novembre e che lo costringerà a restare ai box ancora per diversi mesi.

Il centrocampista argentino si è infortunato al ginocchio nel corso di un derby che ha visto il suo Fenerbahçe impegnato contro il Besiktas e, a rivelare nelle scorse ore l’esatta entità del problema è stato il direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu. “Perotti ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo comunicato già comunicato la cosa al suo entourage. Ha bisogno di un intervento chirurgico e qualora dovesse operarsi il periodo di stop andrebbe dai tre ai quattro mesi. Mi hanno spiegato che raramente un atleti riportato un infortunio del genere, di solito problemi di questo tipo succedono solo con incidenti stradali. Decideremo con lo staff sanitario se l’intervento avrà luogo o meno”.

In caso di intervento, la stagione di Perotti (per lui 3 reti in 4 partite nel campionato turco) sarebbe compromessa. “Ha dimostrato che cosa può fare. Purtroppo adesso le cose non stanno andando come lui e noi avremo voluto. In caso di operazione dovremmo sederci ad un tavolo per parlare con lui e con i suoi agenti”.

OMNISPORT | 14-01-2021 10:52