Perotti: "Il Fenerbahce mi ha abbandonato"

28-02-2022 13:18

Il centrocampista della Salernitana Diego Perotti in un’intervista a Il Mattino ha ripercorso la sua difficile esperienza in Turchia: “Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con la società al Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età non lo meritavo, anche per il mio comportamento sempre professionale”.

“Nell’ultimo mese sono andato al massimo per testare il fisico e sono contento di come ha reagito dopo l’intervento. Voglio lasciare il passato alle spalle”, ha spiegato l’ex Roma.

OMNISPORT