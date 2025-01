Napoli, Amuzu ultima idea per sostituire Kvara: l'alternativa a Garnacho e Adeyemi fa infuriare i tifosi

L'ultima idea di mercato di Giovanni Manna sembra spiazzare i tifosi azzurri e ridimensionare le aspettative per il sostituto di Kvaratskhelia: chi è Amuzu e i tre motivi per sperare

Costretto a porre rimedio alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia, accasatosi al PSG, il mercato del Napoli assume una prospettiva inaspettata. Viste le difficoltà di arrivare a profili quali Garnacho del Manchester United o Adeyemi del Borussia Dortmund, in questi ultimi giorni di trattative, Manna sembra aver messo nel mirino il belga-ghanese Francis Amuzu. Un nome che non dice quasi nulla a molti e che, di certo, non sembra scaldare la piazza, almeno non nell’accezione positiva del concetto… ci sono, però, almeno tre buoni motivi da non trascurare.

Nome nuovo per il Napoli

“Il Napoli si è avvicinato all’Anderlecht per l’esterno belga Francis Amuzu, avviata la trattativa”, questo il tweet dell’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che scatena il tifo azzurro e restituisce una diversa dimensione alla sessione invernale di trattative degli azzurri. Secondo l’esperto di calciomercato, Manna avrebbe già avviato i negoziati per il classe ’99: “Sono in corso trattative per il trasferimento dell’ala 25enne. All’inizio del mercato, l’Anderlecht era stato contattato da una squadra della Premier League, come confermano fonti del club”, conclude Romano.

Chi è Amuzu

Niente Garnacho (almeno per ora, più avanti chissà…) e niente Adeyemi (che nelle ultime ore ha declinato l’offerta degli azzurri preferendo continuare in Westfalia), così il Napoli potrebbe “accontentarsi” di Amuzu. Esterno di origini ghanesi dal 2018 in forza all’Anderlecht, in Belgio ha collezionato oltre 160 presenze mettendo a segno una ventina di reti. Un profilo che non si può certo considerare al livello dell’argentino dello United o del tedesco del Borussia e che inevitabilmente sembra ridimensionare il mercato del Napoli.

Il nuovo Kvara

Nonostante i dubbi e le perplessità miste a delusione palesate dai tifosi partenopei sui social, ci sono, però, almeno tre fattori che non possono essere sottovalutati. Il primo è ovviamente legato alla speranza che l’operazione Amuzu possa alla fine portare all’ombra del Vesuvio una perla solo da sgrezzare, esattamente come accaduto con Kvara nel 2022, che non ricevette di certo il più caloroso dei benvenuto prima di diventare uno dei simboli del terzo scudetto.

Conte e la concorrenza dalla Premier

Il secondo è da ricercare in quel “l’Anderlecht era stato contattato da una squadra della Premier League” riportato da Romano nel suo messaggio… se si muove un club inglese, Amuzu non può essere uno dei tanti. Il terzo motivo per provare ad attendere prima di bocciare l’operazione è Antonio Conte, che ha ovviamente voce sul capitolo mercato e che, anche se il ragazzo dovesse rivelarsi acerbo, potrebbe lavorare per farlo rendere al massimo verso la volata scudetto.

Tifosi napoletani furenti

Come detto, però, per il momento sono pochi a Napoli i tifosi a predicare calma o ad apprezzare l’indiscrezione di mercato. “Se fosse vero, Conte dovrebbe dimettersi entro stasera. Altrimenti dimostrerebbe di essere solo attaccato ai soldi. Non scherzo”, scrive qualcuno, oppure: “Panchinaro dell’Anderlecht… lo vedo bene al Bari …”, commenta tra il serio e il faceto un altro tifoso, o anche: “Spero sia stata colpa di un’interferenza telefonica che ha fatto sì che Comuzzo diventasse Amuzu. Ma poi chi è Amuzu?!“. E, poi: “Onestamente fatico a credere che veramente vogliano prenderlo, al posto di Kvara poi”, “Se è vero spero di perderle tutte le prossime partite”, “Se dobbiamo prendere queste mezze figure teniamoci Ngonge che è più forte di sto Amuzu”.