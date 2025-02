Milan, da Gimenez a Joao Felix passando per Bondo e Sottil: la rivoluzione di Ibra e Cardinale cambia volto alla squadra

Partiti Morata, Calabria, Bennacer, Okafor e i giovani Zuroli e Cuenca. La squadra di Conceicao è stata rifondata, i tifosi finalmente applaudono la dirigenza

Una rivoluzione si può fare in tanti modi, non bisogna necessariamente dare l’assalto alla Bastiglia o al Palazzo d’Inverno. Si può anche lavorare in maniera rapida, certosina e metodica nei meandri dell’hotel Sheraton di Milano e rivoltare una squadra da cima a fondo, cosa non usuale a gennaio.

Milan, quante partenze

Questo è quanto Gerry Cardinale e i suoi uomini, Zlatan Ibrahimovic su tutti, hanno fatto in questi giorni: il Milan ha cambiato volto, Sergio Conceicao adesso ha una creatura nuova da plasmare con la quale potrò dare l’assalto al quarto posto, alla coppa Italia ed alla griglia degli ottavi di Champions. Il tutto dopo aver vinto una incredibile Supercoppa Italiana. Via Morata, al Galatasaray, via Calabria in direzione Bologna, via Okafor in prestito al Napoli. E inoltre: Bennacer al Marsiglia, il giovane Kevin Zuroli al Monza, e Hugo Cuenca, centrocampista paraguaiano classe 2005, ceduto al Genoa.

Milan, colpo Joao Felix

Il fronte degli acquisti era stato nobilitato innanzi tutto dall’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City: il difensore ha già fatto valere il suo peso specifico nel derby contro l’Inter, ma è l’arrivo di Joao Felix che ha spiazzato un po’ tutti. Il 25enne portoghese arriva in prestito oneroso dal Chelsea: operazione da due milioni di euro senza diritto di riscatto, oltre ai circa tre milioni che percepirà fino al 30 giugno. A Londra ha giocato poco, e domani mattina svolgerà le visite mediche. poi nel pomeriggio potrà avere un primo approccio con il Milan. Decisiva, nella sua scelta, la presenza in rosa dell’amico Leao e del tecnico portoghese Conceicao.

Gimenez arriva dal Feyenoord

Ma il reparto offensivo è stato nobilitato da Santiago Gimenez, attaccante messicano proveniente dal Feyenoord, di recente autore di una doppietta contro il Bayern Monaco. “Il Milan era il club di cui ero innamorato fin da bambino. Guardavo Kaká, Beckham, Ronaldinho, Gattuso, Pirlo… tutto quel gruppo di calciatori che ha impressionato il mondo e il Milan fin da piccolo è sempre stato il mio sogno. Ho tantissime foto da piccolo con indosso la maglia rossonera”.

Milan, il curriculum di Gimenez

L’attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029″. Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 aprile 2001, cresce nel Settore Giovanile del Cruz Azul con cui debutta in Prima Squadra nell’agosto 2017, e totalizza 105 presenze e 21 gol, vincendo una Coppa e una Supercoppa del Messico. Nell’estate 2022 passa al Feyenoord con cui colleziona 105 presenze e 65 gol, conquistando un campionato olandese, una Coppa e una Supercoppa d’Olanda. Gimenez, nell’ottobre 2021 debutta nella Nazionale messicana, con cui vanta 32 presenze e 4 reti. Gimenez indosserà la maglia rossonera numero 7, è costato 30 milioni di euro + bonus.

Via Bennacer, ecco Bondo

Non meno importante è il cambio fatto nella zona nevralgica del campo: il club rossonero ha trovato l’intesa per la cessione di Bennacer all’Olympique Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 15 milioni di euro. Al posto dell’algerino è arrivato Warren Bondo dal Monza, per un’operazione attorno ai 10 milioni di euro, per il centrocampista francese un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029. Bondo ha collezionato 22 presenze con il Monza, 20 in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Milan, preso anche Sottil

E infine, ecco anche Riccardo Sottil in prestito dalla Fiorentina: prestito oneroso a 1 milione più 10 milioni di opzione di acquisto dalla Fiorentina. Esterno d’attacco, sarà utile per sostituire Okafor andato al Napoli dopo la definizione del trasferimento di João Felix in rossonero. E i tifosi, dopo tante critiche, applaudono l’operato della società, come Remo: “Come sempre sarà il campo e i risultati a dire se si è operato bene o meno. Almeno uno sforzo per dare una svolta è stato fatto. Ma penso che in estate continuerà la rifondazione del Milan con ulteriori cambi”. Enea aggiunge: “Stiamo rientrando”.

