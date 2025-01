Milan, Walker firma: il messaggio ai tifosi, il saluto di Theo, i dubbi del web rossonero

Il terzino inglese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City: prenderà il numero 32 come omaggio a Beckam, può giocare sia esterno che centrale

La fascia destra del Milan avrà un nuovo padrone: si attendeva soltanto l’ufficialità, che finalmente è arrivata. Kyle Andrew Walker è ufficialmente un giocatore rossonero, ha acquisito a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, proveniente dal Manchester City.

La scheda di Walker

Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Walker cresce nel settore giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023. Nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32.

Milan, il primo messaggio di Walker

“I fan qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione”. Queste le prime parole di Kyle Walker, ufficialmente un giocatore del Milan. “Tammy mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione”, spiega il terzino della nazionale inglese, prelevato dal Manchester City, riferendosi ad Abraham. “Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese”, ha spiegato Walker ai social del club rossonero.

Le parole di Walker ai tifosi rossoneri

Il terzino inglese si è subito presentato sui social ai suoi nuovi tifosi: “Sono felice e orgoglioso di firmare per il Milan! Un club con una storia così ricca, che seguo da quando ero bambino. È un onore farne parte e non vedo l’ora di indossare la maglia rossonera e cominciare. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e di iniziare questo viaggio con la mia famiglia in Italia. Grazie a Mark Rankine, il viaggio continua. Infine, un enorme grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, sia dentro che fuori dal campo. A presto! Forza Milan“.

Walker: il benvenuto di Theo e il ruolo

Tra i primi a dare il benvenuto a Walker c’è stato Theo Hernandez: il terzino francese ha commentato su X il post ufficiale del Milan con un “Benvenuto! Forza Milan”. Ma dove giocherà Walker? Per buona parte della carriera ha occupato il ruolo di terzino destro, grazie alla sua velocità e alla capacità di spingere in fase offensiva, senza mai disdegnare la copertura in fase di non possesso. Negli ultimi anni, però, Guardiola ha cambiato la sua posizione, facendolo crescere come difensore sia da centrale in una difesa a quattro che da braccetto in una a tre.

Il saluto al Manchester City

Walker ha riservato un lungo saluto al Manchester City sui suoi profili social. “Manchester City… da dove inizio? Firmare per questo incredibile club nel 2017 è stato un sogno che si è avverato. Sette anni dopo, vincere 17 trofei, tra cui la Champions League e il famoso triplete, è qualcosa che da bambino avrei potuto solo sognare”. Inizia così la lettera che Kyle Walker ha pubblicato sui social, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Milan.

“Giocare al fianco di così tanti giocatori di alto livello mi ha spinto a dare il meglio di me stesso e sono davvero grato per l’opportunità che ho avuto all’Etihad – aggiunge Walker -. Un enorme ringraziamento va a tante persone, allo staff tecnico e a tutto il personale che lavora instancabilmente dietro le quinte. Rendete ogni giorno piacevole e mettete nelle condizioni di dare il massimo. Un enorme grazie ai miei compagni di squadra, dal momento in cui ho varcato la porta mi sono sentito a casa. Grazie per i bei ricordi e per tutti i successi che abbiamo condiviso insieme. Siete amici, ma anche una famiglia per la vita“.

Walker, i tifosi non sono entusiasti

Eppure l’arrivo di Walker non ha entusiasmato oltremodo i tifosi del Milan, come Piercarlo: “E va beh… ora vediamo se questo signore di 35 anni risolverà qualcosa”. Gianmarco invece va controcorrente: “Chi critica Walker Di calcio non ne capisce nulla”. E Stefano ironizza: “Ma con chi viene a Milano? Con la moglie o con l’altra o con tutte e due?”. Eros invece analizza tutta la situazione: “Gran Bel Giocatore se è motivato lui il Milan ha preso un ottimo difensore ma al Milan vuole una Punta Da 20/5 goal se vuole competere e una sistemata al centrocampo!”. Mentre Benedetto è scettico: “Grande acquisto per confermarsi in Conference league“. Come Davide: “Buona pensione, Kyle!”.

Milan, il retroscena dietro l’arrivo di Walker