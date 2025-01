Theo Hernandez festeggia da Briatore i 30 gol col Milan, presenti Thuram e Pavard: cosa è successo al Crazy Pizza

Il terzino si è voluto regalare una serata speciale per il nuovo record stabilito con la maglia rossonera: tra gli invitati anche i due francesi dell’Inter

La gioia per il record stabilito con la maglia del Milan è stato più forte delle rivalità da derby: Theo Hernandez ha invitato anche i francesi dell’Inter Marcus Thuram e Benjamin Pavard alla cena da Crazy Pizza, la lussuosa pizzeria di Flavio Briatore, organizzata per festeggiare i 30 gol segnati con il club rossonero.

Milan, il record di Theo che supera Maldini

Difficile, quasi impossibile, che un altro terzino sinistro riesca a superare Paolo Maldini nel pantheon della storia del Milan. Theo Hernandez, però, è riuscito a sorpassare la leggenda milanista almeno in termini di rendimento in zona gol: con la rete segnata al Como l’esterno francese ha raggiunto quota 30 reti col Milan, diventando il difensore più prolifico in Serie A nella storia del club e battendo il precedente record appartenuto proprio a Maldini.

Milan, la festa di Theo Hernandez al Crazy Pizza

Un traguardo straordinario che Theo Hernandez ha voluto festeggiare in maniera speciale: due sere fa, il terzino del Milan ha organizzato una cena speciale al Crazy Pizza, la nota pizzeria di lusso appartenente alla catena creata da Flavio Briatore, invitando amici e compagni di squadra. Presenti ovviamente i giocatori del Milan, ma non solo: tra gli invitati sono spuntati infatti anche due interisti…

Inter, Thuram e Pavard alla festa di Theo Hernandez

Al Crazy Pizza si sono presentati infatti anche Benjamin Pavard e Marcus Thuram, i due francesi dell’Inter, connazionali e compagni di squadra nella Francia di Theo Hernandez. I tre sono molto amici e nonostante la rivalità tra Milan e Inter – sfociate negli ultimi anni anche in episodi non proprio edificanti, come gli insulti durante i festeggiamenti per lo scudetto rossonero del 2022 e poi per quello nerazzurro della scorsa stagione – non ha voluto rinunciare alla loro presenza alla festa per il record. La voglia di condividere la gioia per il record vale forse più della rivalità da derby.