Milan, Theo: rivincita con dedica a Maldini, la risposta dell’ex dirigente

Il terzino sinistro, con il gol del Sinigaglia contro il Como, supera il record della leggenda rossonera: il post sui social e la reazione dei tifosi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il Milan, dopo la frenata contro il Cagliari che aveva fatto riemergere qualche timore, ha prontamente ritrovato la giusta via, riscattandosi nella trasferta di Como, valida per il recupero della 19esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno ripreso a marciare in campionato, trascinati da Theo Hernandez e Rafael Leao. Per il terzino francese, la gara contro i lariani ha avuto un sapore ancora più speciale: non è solo stata una gara di riscatto dal punto di vista personale, ma anche l’occasione per superare un record di Paolo Maldini.

Theo supera il record Maldini

Theo Hernandez continua a lasciare il segno. Dopo aver ritrovato il gol in Supercoppa, il terzino conferma il suo momento di ripresa anche in campionato. Nella sfida contro il Como, è stato lui a firmare la rete che ha avviato la rimonta rossonera, centrando il suo 30esimo gol. Traguardo che lo consacra come il difensore più prolifico in Serie A. A impreziosire ulteriormente la serata, la rete del Sinigaglia gli ha permesso di superare il record di Paolo Maldini.

Il post di Theo sui social e la risposta di Maldini

Dopo la serata da incorniciare, Theo Hernandez ha scelto di condividere la sua gioia sui social con un ringraziamento speciale a Paolo Maldini. Il francese ha pubblicato un carosello di quattro foto, culminato con uno scatto accanto alla leggenda rossonera. A corredo delle immagini, un messaggio che trasuda orgoglio e gratitudine: “Grande vittoria di squadra. Felice di arrivare a 30 gol con il Milan e fare la storia di questa maglia. Scusa Paolo Maldini, ma me l’avevi detto. Ti voglio bene.” La risposta di Maldini non si è fatta attendere, con un commento semplice ma significativo: un cuore e la scritta “Grande Theo”.

La reazione dei tifosi

Sotto al post del terzino francese, non è mancato l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Una pioggia di commenti ricchi di cuori rossoneri ha invaso il post, affiancati da messaggi di sostegno e gratitudine. Tra i più ricorrenti: “Resta per sempre”, “Sei il più forte”, oppure “Sempre con te, Theone”.

Per il terzino, questa contro il Como è stata la serata dal sapore di rivincita personale, che sancisce la fine di un periodo complicato. Escluso spesso dalla formazione titolare sotto la gestione di Paulo Fonseca, Theo ha trovato nuova linfa e fiducia con Sérgio Conceição. Ora, con i fantasmi del passato finalmente alle spalle, Hernandez è chiamato a proseguire su questa strada, garantendo quella continuità necessaria per risollevare definitivamente le sorti del Milan. E accanto a lui, c’è Rafael Leao.