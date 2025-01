Pagelle Como-Milan 1-2: Theo Hernandez croce e delizia, decide Leao, Maignan ancora rimandato

Al Sinigaglia succede tutto nella ripresa: Diao apre le danze, il terzino pareggia rimediando a una marcatura disattenta, l'attaccante mette la firma su un successo prezioso

Il Milan torna alla vittoria dopo quattro giornate: è la prima della gestione Conceicao, al secondo risultato utile consecutivo. I rossoneri hanno vinto in rimonta il derby lombardo al Sinigaglia contro il Como: 2-1.

Tutto nella ripresa: gol di Diao, al 60′, ribaltato in cinque minuti, a cavallo tra i 71′ e il 76′ da Theo Hernandez e Leao. I grandi scontenti della gestione Fonseca fanno esultare un altro portoghese portando il Diavolo a ridosso della zona Europa.

Como-Milan, la chiave della partita

Il nuovo marchio di fabbrica del Milan: non mollare mai. Come contro la Juve e l’Inter in Supercoppa Italiana, a uno svantaggio corrisponde una reazione fatta di impegno e voglia di non arrendersi. Un atteggiamento premiato da tre punti preziosi, che aumentano l’autostima e migliorano la classifica contro il solito buon Como, che continuando così non farà fatica a salvarsi.

Como, top e flop

Diao 7: Un peperino. Per fermalo Theo Hernandez si deve impegnare a Thiaw usare le cattive maniere. Ma alla fine un duello determinante col francese lo vince: sfonda e la mette dentro. Primo gol in Serie A.

Un peperino. Per fermalo Theo Hernandez si deve impegnare a Thiaw usare le cattive maniere. Ma alla fine un duello determinante col francese lo vince: sfonda e la mette dentro. Primo gol in Serie A. Da Cunha 6.5: Una calamita per palloni. Dai suoi piedi ne transitano una marea, nessuna è mai giocata in maniera superficiale.

Una calamita per palloni. Dai suoi piedi ne transitano una marea, nessuna è mai giocata in maniera superficiale. Fadera 6.5: Mette in difficoltà Emerson Royal. Indemoniato, a tratti imprendibile.

Mette in difficoltà Emerson Royal. Indemoniato, a tratti imprendibile. Kempf 6: Braccetto offensivo, bravo palla al piede, sempre pericoloso di testa. Validissimo.

Braccetto offensivo, bravo palla al piede, sempre pericoloso di testa. Validissimo. Strefezza 5: Subito pericoloso in avvio di gara, quando su scarico di Fadera controlla e calcia impegnando Maignan sul primo palo. Spreca un contropiede spinto da Da Cunha con giocata a metà tra il tiro e il cross basso sul secondo palo per Cutrone.

Subito pericoloso in avvio di gara, quando su scarico di Fadera controlla e calcia impegnando Maignan sul primo palo. Spreca un contropiede spinto da Da Cunha con giocata a metà tra il tiro e il cross basso sul secondo palo per Cutrone. Cutrone 5: Non arriva il gol dell’ex. Non riesce neppure a rendersi pericoloso, se non nel finale: miracolo di Maignan. Mancano i rifornimenti e stavolta non incide.

Milan, le pagelle

Maignan 6: Il suo obiettivo di giornata è cancellare immediatamente la papera su Zortea. Attento su Strefezza. Nella ripresa capitola: Diao lo impallina con un tiro radente a fil di palo. Forse avrebbe potuto fare di più. Miracoloso nel finale su Cutrone.

Il suo obiettivo di giornata è cancellare immediatamente la papera su Zortea. Attento su Strefezza. Nella ripresa capitola: Diao lo impallina con un tiro radente a fil di palo. Forse avrebbe potuto fare di più. Miracoloso nel finale su Cutrone. Emerson Royal 5: Fadera gli fa vedere i sorci verdi. Prova a proporsi, ma non è ficcante come desidererebbe.

Fadera gli fa vedere i sorci verdi. Prova a proporsi, ma non è ficcante come desidererebbe. Thiaw 5.5: Spigoloso, in difficoltà quando Diao lo prende d’infilata. Si fa male e lascia il campo a metà ripresa (22′ st Gabbia 6.5: Entra con il Milan proiettato alla ricerca del pari. Presidia senza sbavature la zona di competenza e rimette dentro il pallone che Theo Hernandez tramuta in oro).

Spigoloso, in difficoltà quando Diao lo prende d’infilata. Si fa male e lascia il campo a metà ripresa (22′ st Entra con il Milan proiettato alla ricerca del pari. Presidia senza sbavature la zona di competenza e rimette dentro il pallone che Theo Hernandez tramuta in oro). Tomori 6: Rilanciato da Conceicao fa il suo annullando Cutrone. Una certezza ritrovata.

Rilanciato da Conceicao fa il suo annullando Cutrone. Una certezza ritrovata. Theo Hernandez 5.5: Passivo e poco reattivo su Diao, che ha tutto il tempo di prendere la mira e battere Maignan. Non è il solito Frecciarossa sull’out mancino. Gli sguscianti avanti del Como lo tengono in costante apprensione. Si riscatta con il terzo gol in campionato, trentesimo in Serie A: una parabola malefica colpendo malissimo. Basta per battere Butez e siglare il momentaneo 1-1.

Passivo e poco reattivo su Diao, che ha tutto il tempo di prendere la mira e battere Maignan. Non è il solito Frecciarossa sull’out mancino. Gli sguscianti avanti del Como lo tengono in costante apprensione. Si riscatta con il terzo gol in campionato, trentesimo in Serie A: una parabola malefica colpendo malissimo. Basta per battere Butez e siglare il momentaneo 1-1. Bennacer 5: Prova a fare giocate non banali, pecca nella precisione. Fuori giri (1′ st Musah 5.5: Non è grande il salto di qualità che il Milan ottiene gettandolo nella mischia).

Prova a fare giocate non banali, pecca nella precisione. Fuori giri (1′ st Non è grande il salto di qualità che il Milan ottiene gettandolo nella mischia). Fofana 6: Volitivo, appena può va alla conclusione. Uno dei pochi a raggiungere la sufficienza in casa Milan prima della carica che porta alla rimonta (28′ st Camarda sv ).

Volitivo, appena può va alla conclusione. Uno dei pochi a raggiungere la sufficienza in casa Milan prima della carica che porta alla rimonta (28′ st ). Rejinders 5: Imbrigliato a dovere. Stavolta è evanescente.

Imbrigliato a dovere. Stavolta è evanescente. Pulisic 5.5: Non riesce ad accendersi e conclude una serata non felice con l’infortunio di natura muscolare che lo costringe a lasciare il campo alla fine del primo tempo (1′ st Jimenez 6: L’impatto sulla gara è buono, ma non è in buona compagnia in un Milan che fatica, spezzato in due blocchi).

Non riesce ad accendersi e conclude una serata non felice con l’infortunio di natura muscolare che lo costringe a lasciare il campo alla fine del primo tempo (1′ st L’impatto sulla gara è buono, ma non è in buona compagnia in un Milan che fatica, spezzato in due blocchi). Morata 5: Rimedia un giallo pesantissimo: era in diffida e salterà la sfida da ex con la Juventus. Butez gli chiude lo specchio al termine di un’azione insistita al 21′ (1′ st Abraham 6: Impalpabile finché, con un passaggio filtrante, non manda in porta Leao che fa saltare il banco).

Rimedia un giallo pesantissimo: era in diffida e salterà la sfida da ex con la Juventus. Butez gli chiude lo specchio al termine di un’azione insistita al 21′ (1′ st Impalpabile finché, con un passaggio filtrante, non manda in porta Leao che fa saltare il banco). Leao 7: Inizia con una sgasata che lascia sul posto Van Der Brempt, ma il tiro Emerson Royal viene fermato da Kempf. Innesca Fofana con un bel tocco arretrato: Butez blocca a terra. Resiste a Van Der Brempt e aziona Reijnders, che calcia di prima intenzione dall’interno dell’area ma colpisce il portiere spagnolo: vivacissimo. Decisivo al 76′: tocco sotto delizioso.

Inizia con una sgasata che lascia sul posto Van Der Brempt, ma il tiro Emerson Royal viene fermato da Kempf. Innesca Fofana con un bel tocco arretrato: Butez blocca a terra. Resiste a Van Der Brempt e aziona Reijnders, che calcia di prima intenzione dall’interno dell’area ma colpisce il portiere spagnolo: vivacissimo. Decisivo al 76′: tocco sotto delizioso. Conceicao (allenatore) 6.5: Triplo cambio all’intervallo, per far capire che quando non è soddisfatto non gli piace girarci intorno. Scelte premiate nel lungo termine: un’altra rimonta stile Supercoppa è servita. Prima vittoria in campionato col Diavolo.

Como-Milan, la pagella dell’arbitro Manganiello

Como-Milan è stata diretta Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, assistito da Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi. Il quarto uomo è stato Davide Ghersini, mentre al VAR hanno operato Marco Serra e Michael Fabbri. Buona la gestione dei cartellini. Ordinaria amministrazione. Voto 6.

