Milan, Theo Hernandez da problema a intoccabile: pronto il rinnovo a cifre da top player

Il terzino francese si è rilanciato in Supercoppa con l’arrivo di Conceiçao, facendo svanire anche i dubbi sul suo futuro: il club pronto a farne uno dei giocatori più pagati

È cambiato in meno di una settimana il destino di Theo Hernandez: con l’avvento di Sergio Conceiçao il terzino francese ha ritrovato il suo posto da titolare nel Milan, rilanciandosi nelle gare di Supercoppa Italiana, e ora è vicinissimo al rinnovo di contratto con un ingaggio da top player.

Milan, la rinascita di Theo Hernandez con Conceiçao

Da problema a risorsa, anzi a vero e proprio intoccabile del Milan: la ruota ha girato rapidamente per Theo Hernandez, che una settimana fa, prima della Supercoppa Italiana, rappresentava un vero e proprio caso per il mondo rossonero. Dopo gli anni da giocatore chiave sotto la gestione Pioli, il terzino francese aveva subito un’involuzione clamorosa con Paulo Fonseca, fino a venire escluso dalla formazione titolare da parte del tecnico portoghese. Con l’esonero dell’ex allenatore della Roma e l’avvento di Sergio Conceiçao, però, Theo Hernandez è rinato.

Milan, Theo Hernandez vicino al rinnovo di contratto

Tornato titolare in Supercoppa, Theo Hernandez è tornato a livelli di prestazione molto vicini a quelli a cui aveva abituato i tifosi del Milan, firmando un gol e un assist nella finale contro l’Inter. E favorendo così anche il riavvio delle trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026. Il club, in realtà, non aveva mai avuto dubbi sulla necessità del prolungamento, Theo è sempre stato ritenuto un patrimonio del Milan e il suo rinnovo assolutamente fondamentale per pianificare il futuro sportivo della squadra rossonera.

MIlan, aumento da top player per Theo Hernandez

Tuttavia la Supercoppa ha dato la spinta decisiva per sbloccare la trattativa. Il Milan ha fatto un passo verso Theo Hernandez, proponendogli un contratto da vero e proprio top player. Il club ha infatti alzato la sua proposta sull’aumento di ingaggio, arrivando a 6/6,5 milioni all’anno fino al 2029.

Un’offerta allettante non solo sul piano economico, ma anche del prestigio: firmando il nuovo contratto, Theo Hernandez diventerebbe uno dei giocatori più pagati dell’organico del Milan. Soltanto Rafa Leao, con i suoi 7 milioni l’anno, guadagnerebbe più del terzino francese, che scavalcherebbe altri elementi chiave della rosa come Alvaro Morata (4,5 milioni) e Christian Pulisic (4 milioni).