Theo Hernandez e le false accuse di stupro, McGregor sbotta sulla sentenza: "Pene troppo lievi"

Conor McGregor commenta l'assoluzione di Theo Hernandez, accusato falsamente di stupro da parte di una modella poi condannata. Il fighter sostiene il difensore del Milan e sbotta sulla sentenza

Negli ultimi tempi Theo Hernandez è uscito immacolato da una brutta storia di abusi sessuali, che poi si sono rivelati non tali. Il difensore del Milan era stato accusato infatti di stupro da parte della modella Luisa Kremleva, ma in tribunale la tesi accusatoria della donna è stata smentita. E sui social Conor McGregor, che sta vivendo una situazione simile, ha voluto dire la sua.

La vicenda che scatenò la battaglie legale tra Theo Hernandez e Luis Kremleva

Prima ricostruiamo i fatti: è il giugno 2017 quando l’allora giocatore dell’Alaves (in procinto il mese dopo di trasferirsi al Real Madrid) stava passando le proprie vacanze a Marbella. Località dove incontrò Kremleva, e con la quale a quanto pare ci fu un incontro carnale nella Porsche del calciatore fuori da una discoteca dalla quale uscirono all’alba.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La modella in seguitò denunciò Theo Hernandez, raccontando di aver sì iniziato il rapporto in maniera consenziente, ma poi di essersi rifiutata, con il calciatore che invece avrebbe opposto un diniego prevaricante. Tuttavia, i tribunali hanno decretato che l’atto intimo fu in realtà consenziente, che la donna non fu buttata fuori dall’auto dopo il rapporto ma cadde incidentalmente, che provò inoltre a convincere l’attuale vincitore della Supercoppa italiana a venire a casa da lei e che, infine, decise di denunciarlo come sorta di atto vendicativo nei confronti del francese.

La modella condannata a sei mesi di carcere

Una storiaccia dalla quale, abbiamo visto, Hernandez è uscito assolto. E ora il recente capitolo di questa incresciosa vicenda, avvenuto questa settimana, con la ragazza che è stata condannata dal Tribunale di Malaga a sei mesi di carcere con sospensiva però di due anni. Al tempo stesso Kremleva dovrà corrispondere per sei mesi una penale simbolica di dieci euro per ogni giorno.

La vicenda simile di McGregor, ma con un altro esito

La notizia della condanna della modella è giunta alle orecchie di Conor McGregor, che invece lo scorso novembre ha perso una causa civile contro una donna che lo ha accusato di stupro per dei presunti fatti avvenuti nel 2018. Nikita Hand, questo il nome di colei che ha sporto denuncia, ha raccontato di aver subito una violenza sessuale in un hotel a Dublino da parte del fighter già campione UFC.

La sentenza dello scorso anno ha dato ragione alla donna, ordinando a McGregor di risarcire Hand con una cifra di 208.000 sterline, pari a 250.000 euro, più le spese legali che ammontano a 1,24 milioni di sterline (1,5 milioni di euro). Assolto invece il coimputato, l’amico della stella delle MMA James Lawrence.

Lo sfogo di McGregor: “Fosse successo diversamente la condanna sarebbe stata più pesante”

McGregor ha quindi colto la palla al balzo della conclusione della vicenda di Theo Hernandez per sfogarsi sui social. Su X ha rilanciato la notizia del milanista usando queste parole di commento: “Se fosse andata in un altro modo, la condanna sarebbe stata di circa 10 anni per il calciatore. Le condanne dovrebbero essere ripetute se si dimostra che sono bugie. 6 mesi per aver tentato di mettere una persona in prigione per gran parte della sua vita con bugie NON SONO SUFFICIENTI!”.