Conor McGregor potrebbe tornare sul ring: sfiderà il rapper KSI in un incontro di pugilato in India

L'ex campione MMA annunciato sul ring indiano per un incontro esibizione di pugilato contro KSI, gameplayer che ha combattuto alcuni incontri (e che ha confermato le trattative)

Mancava solo Conor McGregor nel circo dorato dei grandi match che fanno la fortuna di atleti e (soprattutto) promoter. In un’epoca dove ogni appuntamento viene incensato alla stregua della sfida del secolo (Tyson-Paul e Usyk-Fury gli ultimi esempi, col primo “fenomeno da baraccone” e il secondo degna sfida dei pesi massimi), anche il lottatore MMA ha deciso di rimettersi sulla piazza, accettando una proposta alquanto strana per le sue abitudini. Perché l’irlandese, che il prossimo 14 luglio compirà 37 anni, è sul punto di tornare sul ring addirittura in India, affrontando quello che a tutti gli effetti è… un giocatore tra i più forti dei tornei di FIFA (oggi FC). E che sfiderebbe secondo le regole del pugilato.

Un annuncio che ha fatto subito notizia

In un mondo in cui ormai vale tutto e il contrario di tutto, l’annuncio che McGregor sarebbe disponibile a sfidare KSI, uno che di professione fa il gameplayer suona abbastanza nonsense. Anche se forse sarebbe giusto affermare che l’ultimo scorcio di carriera dell’irlandese è stato tutto improntato a qualcosa che poco o nulla ha a che vedere con lo sport.

Conor non combatte da tre anni abbondanti, cioè dalle due sconfitte subite contro Dustin Poirier ad Abu Dhabi prima e Las Vegas poi. Da allora, solo tante comparsate in giro per eventi mondani e grandi match (era tra gli spettatori in prima fila anche per le due sfide tra Usyk-Fury), qualche annuncio di rientro al quale non ha mai dato seguito e tante illazioni sulla sua vita abbastanza sopra le righe, con continue voci di ricoveri temporanei in rehab a causa di alcuni dipendenze non meglio specificate.

Adesso però c’è questa storia che lo potrebbe vedere tornare sul ring contro KSI, che siccome non è stupido ha subito colto la palla al balzo e ha deciso di rilanciare: “Non è soltanto un rumors, sono realmente interessato a sfidare McGregor”, ha annunciato colui che all’anagrafe risulta chiamarsi Olajide Olatunji, che dopo aver sfondato come giocatore di FIFA ha allargato i propri orizzonti, disputando anche qualche incontro nel Misftis Boxing (una sorta di pugilato, ma con regola un po’ più “libere”).

Una borsa stellare per un ultimo grande ballo?

Ci sarebbe dietro l’onda lunga di Dazn nell’organizzazione dell’evento, che segnerebbe il ritorno sul ring di McGregor quasi quattro anni dopo l’ultimi match disputato. Difficile però dire adesso come stia realmente l’irlandese: nelle uscite pubbliche degli ultimi tempi c’è chi non ha potuto fare a meno di notare che la forma ormai non sia più quella di un tempo, e di conseguenza in tanti temono che quello che potrebbe andare in scena in India sia una sorta di “match esibizione senza pretese”, memori anche del pessimo spettacolo offerto dal confronto tra Tyson e Paul lo scorso novembre.

Di sicuro però McGregor è un personaggio che ancora tira e pure parecchio, tanto che i ben informati parlano di una borsa complessiva da 250 milioni di dollari. Qualora dovesse realmente concretizzarsi, il match segnerebbe forse la fine dell’avventura del “Notorious” in UFC, perché a quel punto diventerebbe difficile ipotizzare un ritorno alle MMA, viste anche le cifre in ballo.

Chiaro però che, così fosse, si dovrebbe parlare ancora una volta di un evento che “sfrutta” il pugilato per offrire al mondo il fantasma di qualcosa che non esiste più. Con la nobile arte che risulterebbe ancora una volta “deturpata”, violata del suo essere più intimo. Perché se la sfida tra Usyk e Fury aveva contribuito a ridarle lustro, ad aprile il rischio di ripiombare nuovamente nel trash è dietro l’angolo.