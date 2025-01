Milan, Theo Hernandez supera il record di Maldini e Paolo gli invia una maglia speciale: “Sei il mio degno erede”

Nonostante la sconfitta con la Juventus, la domenica di Theo Hernandez si è rivelata piacevolmente sorprendente: merito dello speciale regalo di Paolo Maldini

Ci ha pensato Paolo Maldini a rialzare il morale di Theo Hernandez dopo la sconfitta rimediata ieri sabato 18 gennaio contro la Juventus. Il terzino del Milan si è infatti visto recapitare un regalo speciale dallo storico capitano rossonero Paolo Maldini, che ha inviato al francese la maglia del 125esimo anniversario con tanto di dedica dopo che martedì 14 gennaio Theo lo aveva superato come difensore con più reti con la maglia del Diavolo.

Theo Hernandez supera Maldini

Martedì 14 gennaio 2025 è una data che difficilmente Theo Hernandez dimenticherà. Con la rete del momentaneo pareggio contro il Como, il terzino sinistro è arrivato a quota 30 gol in Serie A, diventando il difensore più prolifico della storia del Milan davanti alla leggenda Paolo Maldini, idolo del francese e colui che lo strappò al Real Madrid per portarlo a Milano nel 2019.

Il pensiero di Maldini per Theo Hernandez

Che tra Maldini e Theo Hernandez ci sia un ottimo rapporto è cosa risaputa e l’ennesima conferma è arrivata proprio dopo che il classe ’97 ha superato il record dello storico capitano rossonero, che per l’occasione gli ha inviato una maglia del 125esimo anniversario con il numero tre (lo storico di Paolo) e una dedica speciale: “A Theo, mio degno erede. Ti voglio bene!!”.

Nel post partita contro il Como Theo Hernandez aveva espresso tutta la sua felicità per il record raggiunto, spendendo ancora una volta parole al miele per Maldini: “Sono davvero felice di fare la storia in un club che mi ha accolto benissimo. È incredibile superare poi il mio idolo Paolo“

Milan-Hernandez: si continua a discutere il rinnovo

Intanto continua la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Tornato al centro del progetto da quando sulla panchina dei rossoneri si è seduto Sergio Conceicao, il Diavolo vuole prolungare il contratto del terzino in scadenza nel 2026 e sarebbe pronto a offrirgli uno stipendio top da 6 o 6,5 milioni di euro all’anno, che lo renderebbero il secondo più pagato della rosa dopo Rafael Leao che ne guadagna 7.