Kyle Walker vola a Milano per il Milan e lasciarsi alle spalle lo scandalo sex-gate, con lui Annie Kilner

L’immagine che domina i siti inglesi specializzati è quella che ritrae Kyle Walker, seduto sul sedile posteriore di un SUV scuro, mentre viene accompagnato all’aeroporto di Manchester dove prenderà il volo per Milano dove è atteso oggi per siglare l’accordo con il Milan a conclusione delle visite mediche in programma.

Una scelta di vita, prima ancora che dettata da esigenze professionali per il capitano che ha assistito alla demolizione di quanto aveva costruito, sia sul piano pubblico sia nel privato dopo l’implosione della sua relazione con la storica compagna la quale è stata messa davanti all’evidenza della relazione.

Walker oggi a Milano per firmare con il Milan

Per Walker, la possibilità di riprendere le fila della propria esistenza, della propria carriera all’indomani della difficile situazione che ha stravolto la sua famiglia e che questo trasferimento potrebbe rimettere insieme.

In forma differente, rispetto a quel che sappiamo, ma che sarebbe pur sempre un inizio, un avvio per ricucire quel che è rimasto e che pare possa ancora essere ricomposto con la sua storica compagna, Annie Kilner, madre di quattro figli, la quale sarebbe tornata a vivere con il difensore solo di recente, riporta il Daily Mail.

I saluti al Manchester City e a Guardiola

Il campione aveva salutato già gli amici più stretti, la squadra e ovviamente anche l’allenatore Pep Guardiola il quale, per ragioni disparate, attraversa una delicata fase sul piano personale. Proprio lui aveva rivelato all’inizio di gennaio che Walker era desideroso di ricominciare da capo altrove e, fonti vicine al giocatore, avevano subito escluso la possibilità di approdare alla Saudi Pro League.

Fonte: ANSA

Walker

L’obiettivo sportivo di Walker

Ruolo decisivo, in questa trattativa, pare l’abbia ricoperto anche Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del club e da mesi ormai alla guida di una società rifondata e in cerca di identità: una ripartenza a due, quindi. Walker, da quel che trapela, arriva in prestito secco con la possibilità di riscatto a fine stagione. Il difensore viene accontentato: voleva restare in Europa per raggiungere quota 100 presenze con la nazionale inglese, sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Tuchel.

Attualmente gli mancano sette presenze per raggiungere quota 100 e i Three Lions giocheranno due partite casalinghe di qualificazione alla Coppa del Mondo a marzo, contro Albania e Lettonia. Ha bisogno di giocare con continuità adesso per centrare il record, dopo il difensore è stato uno dei migliori terzini della Premier League nell’ultimo decennio, con il terzino destro che si è sempre distinto prima con il Tottenham e poi nel Manchester City, squadra dove ha militato dopo il trasferimento milionario e a cui è legato da 17 trofei, tra cui sei titoli di Premier League.

Pubblico e privato, lo scandalo sessuale che lo ha condizionato

Secondo quel che riportano, stamani, i siti britannici la sovrapposizione tra vicende private e il suo rendimento sarebbe evidente: lo scandalo che l’ha travolto ha avuto il suo peso, ma soprattutto quanto perduto, la minaccia di non poter più avere la sua famiglia erano note.

Una fonte ritenuta attendibile (così viene definita) ha dichiarato al MailOnline: “Sua moglie Annie sarà sull’aereo con lui, insieme ai bambini. Hanno dovuto affrontare difficoltà ampiamente pubblicizzate, ma ora vogliono lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da capo in Italia”.

“Il piano è che Annie raggiunga Kyle in Italia. Kyle e Annie hanno avuto un anno terribile. Era molto vicina a chiedere il divorzio alla fine dell’anno scorso. Sembra che abbia cambiato idea sul divorzio per il momento e andrà in Italia con Kyle e i bambini. Con tutti i problemi che hanno avuto con Lauryn, chissà, forse Milano sarà un nuovo inizio per loro?”.

Fonte: IPA

La moglie Annie

La scoperta della famiglia parallela

La vita privata di Walker è stata stravolta nel dicembre 2023, quando è stato rivelato che aveva avuto una figlia segreta con la star del reality Lauryn Goodman nel 2022: una scoperta a cui si erano aggiunti altri eventi nonché la nascita di un altro bambino nel 2020. Notizia che turbarono certamente gli equilibri familiari e Annie, all’epoca incinta del loro quarto figlio.

Kilner aveva mosso i primi passi per procedere al divorzio, ma la coppia si è mostrata unita questo Natale nella casa di famiglia con i loro quattro figli: Roman, 13 anni, Riaan, 8 anni, Reign, 6 anni, e il piccolo Rezon.

Ciò mentre Lauryn Goodman avrebbe rivolto un appello al suo ex Kyle Walker, per affittare la sua casa mentre vive temporaneamente all’estero, a Dubai, con i loro due figli, Kairo, quattro anni, e la figlia Kinara, 16 mesi. Lauryn e i suoi due figli attualmente risiedono in una villa del Sussex del valore di 2,4 milioni di sterline, di proprietà di Walker, acquistata come parte delle sue richieste di contributi per il mantenimento dei figli.

Secondo quanto ricostruito, poi, da The Sun, Lauryn ha contattato i suoi avvocati per chiedere informazioni sull’affitto, poiché desidera un “cambio di contesto” dopo aver dovuto affrontare le reazioni negative legate allo scandalo della paternità.

L’arrivo in Italia con la sua famiglia, moglie e figli

Walker si è trovato schiacciato e, probabilmente, trascinato in una complicata altalena di sentimenti, emozioni e anche una indubbia difficoltà di gestione nonostante avesse vinto il Triplete di recente con il City e godesse di stima sportiva. Invece, in questa tormentata stagione, ha subito critiche e spesso e volentieri è stato preferito puntare su altri, oscurando il suo ruolo di capitano. E l’occasione offerta dal Milna ha acquisito un senso più esistenziale, che calcistico.