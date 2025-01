Roma, Ancelotti è più di un sogno: Ranieri prepara il terreno, intanto i tifosi si spaccano

Il tecnico emiliano potrebbe salutare il Real Madrid a fine stagione e il collega romano sta premendo perché diventi il suo successore in giallorosso

Carlo Ancelotti è più di una suggestione per la Roma del futuro: Claudio Ranieri avrebbe già iniziato a premere con l’illustre collega per convincerlo ad accettare il ruolo di suo successore in giallorosso al termine della stagione. L’allenatore emiliano, infatti, potrebbe dire addio al Real Madrid.

Real Madrid, i dubbi di Ancelotti sul futuro

Il Real Madrid è il presente di Carlo Ancelotti, ma potrebbe non essere più il suo futuro. Nonostante il primo posto nella Liga (a +2 sull’Atletico e +7 sul Barcellona dopo 20 giornate) il tecnico emiliano è stato messo sotto accusa per il gioco dei blancos, mostrandosi se non nervoso – l’aplomb di Carletto è inscalfibile – quantomeno infastidito nelle ultime conferenze stampa. E anche secondo la stampa spagnola Ancelotti starebbe riflettendo sull’opportunità di lasciare il Real Madrid al termine della stagione, rescindendo il contratto che lo lega a Florentino Perez fino al 2026.

Ranieri preme per Ancelotti alla Roma

Ma quale potrebbe essere il futuro di Ancelotti, allora? L’idea di diventare c.t. del Brasile è ormai tramontata, mentre quella di tornare in Italia inizia a stuzzicare il tecnico emiliano. Tanto più che in serie A c’è un club amato da Ancelotti, pronto ad accoglierlo a braccia aperte: la Roma. Claudio Ranieri, attuale allenatore dei giallorossi che però lascerà l’incarico a fine campionato, starebbe già lavorando per convincere Ancelotti a raccogliere il ruolo di suo successore sulla panchina della “Magica”.

Roma, il contatto tra Ranieri e Ancelotti

Fino a oggi l’idea di Ancelotti sulla panchina della Roma era stata solo una suggestione, ora invece si scopre che Ranieri ha iniziato a muovere passi concreti per ottenere il sì del collega. Lo conferma anche Giuseppe Falcao, figlio del leggendario centrocampista giallorosso che ben conosce Ancelotti: su X Falcao jr ha narrato di un contatto avvenuto a fine novembre tra Ranieri e Ancelotti: “Ancelotti non ha chiuso alla possibilità anzi. Per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di una carriera iniziata da calciatore ad altissimi livelli nella Roma di Liedholm”. Non dimentichiamo, infatti, che il tecnico del Real è stato un giocatore giallorosso e soprattutto tutt’oggi è tifoso della Roma.

Roma, tifosi divisi su Ancelotti

L’eventuale arrivo di Ancelotti alla Roma, tuttavia, non pare scaldare il cuore dei tifosi giallorossi. Sui social sono molti quelli a manifestare delle perplessità, legate soprattutto ai luoghi comuni su Ancelotti gestore di grandi campioni, più che tecnico “di campo”. “Se non arrivano i campioni non investirei un euro su Ancelotti o Allegri”, scrive Aristide bocciando l’ipotesi del tecnico emiliano in giallorosso. “Io Ancelotti lo amo alla follia… Però c’è da dire che quando ha avuto a che fare con squadre normali e non costellate di fenomeni non ha mai performato allo stesso modo”, aggiunge Emanuele. “Allenatore a fine carriera, a fine idee. Carletto è sempre Carletto, ma questo sport non è solo affetto”, la bocciatura firmata Mich.

Altri romanisti, invece, accoglierebbero Ancelotti a braccia aperte. “Ranieri e Ancelotti fuoriclasse della panchina… noi per ora ne abbiamo riportato a casa uno, chissà ne arrivi presto l’altro”, il commento di Roberto. “Due mesi fa in panchina avevamo Juric… adesso c’è chi storcerebbe la bocca per mister Ancelotti? Siamo seri, dai!”, ricorda invece Luca.