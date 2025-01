Real Madrid, Ancelotti è stufo delle critiche: sogna di vincere ancora e dire addio per andare alla Roma

Le merengues hanno completato la rimonta e ora sono prime in Liga, il tecnico usa rabbia e ironia per commentare la leadership e cova un progetto

Carlo Ancelotti medita il golpe. Il tecnico emiliano comincia ad essere stanco delle critiche, a suo dire eccessive, nei confronti suoi e del suo Real Madrid e sta maturando l’idea di andar via a fine stagione. Non prima però di aver vinto tutto quel che è rimasto da vincere – Liga e Champions in testa – da lasciare come scomoda eredità a chi (Xabi Alonso?) prenderà il suo posto.

La crisi nata dopo il ko col Barcellona

A scatenare media e tifosi contro Ancelotti sono state le due scoppole rimediate contro il Barcellona in campionato (0-4 il 26 ottobre scorso) e in finale di Supercoppa di Spagna (2-5). Va però rimarcato che da quel 27 ottobre il Real ha fatto partire una rimonta super: era a -6 dagli azulgrana e ora è a +7 ed è primo in Liga.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il momento difficile di Ancelotti

Già nelle ultime interviste Ancelotti, da sempre leader calmo e maestro di fair-play, era apparso nervoso. Ora dopo il 4-1 al Las Palmas arrivano parecchie frecciate: “Sono confuso. Negli ultimi giorni ho sentito dire che giochiamo molto male ma ciò che vedo è che il Madrid è “lìder”. Continuerò a studiare per capire cosa si sta sbagliando. Siamo capaci di trovare l’equilibrio per affrontare i momenti belli e quelli difficili. Penso che le critiche siano più severe nei confronti del Madrid che delle altre squadre, sì. Ci sono critiche e critiche, i fischi sono critiche che feriscono, lo scontento dei motiva. È un segnale di sveglia”

L’ex Milan contnua: “Non voglio dire che siamo noi a giocare meglio, a volte giochiamo bene e a volte no. La squadra lavora sodo, a volte gioca meglio e a volte no, a volte manca di equilibrio, a volte manca di impegno… Nessuno è perfetto. Non vedo nessuna supersquadra giocare in modo fantastico, noi cerchiamo di giocare sfruttando le caratteristiche dei nostri giocatori. Quante vite ho io? Ne ho una e mi piace, faccio del mio meglio. Madrid mi aiuta a divertirmi molto. Non è stata la settimana più dura per me in panchina, è stata una settimana difficile, come lo sono tutte quando vieni colpito e devi stare con la squadra, per superare i momenti difficili l’unico modo pè a essere autocritici e positivi”.

La rivincita su Mbappè

Poi Carlo ha parlato con lo stesso tono rivendicativo di Mbappé che è tornato a segnare come ai tempi del Psg: «Si diceva che giocava meglio a sinistra, che al centro non rendeva, e invece no: è un grandissimo attaccante centrale, il suo movimento nello smarcarsi è unico e giocando in zona interna lo può sfruttare al meglio».

Il sogno di tornare alla Roma

Andar via da vincente è l’ultima idea di Ancelotti che si prenderà ancora un po’ di tempo prima di decidere la sensazione è che consideri chiuso il suo secondo ciclo al Real. Prima di allenare una nazionale, l’altra sua ambizione, resta però un altro sfizio. Ancelotti è tentato di tornare a Roma, dove è esploso come giocatore e tuttora è amatissimo, per chiudere un cerchio. Potrebbe essere lui l’asso nella manica di Ranieri e Ghisolfi per i giallorossi.