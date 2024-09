Inter, Dumfries ha detto sì: chiusa la telenovela per il rinnovo, manca solo la firma

Accordo raggiunto tra il club e l’esterno olandese: pronto un prolungamento di contratto fino al 2028, scampato il pericolo di un addio come parametro zero a giugno

La telenovela Dumfries è finita: l’Inter e il giocatore hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto dell’esterno olandese, pronto a prolungare il suo legame col club nerazzurro fino al 2028. Scampato il pericolo dell’addio a parametro zero a fine stagione.

Inter, sì di Dumfries al rinnovo di contratto

In attesa di riprendere quota in campo e in classifica dopo la sconfitta del derby, l’Inter porta a casa una importante vittoria sul fronte dirigenziale. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries: ad annunciarlo è stato Sky Sport, secondo cui l’esterno olandese ha accettato la proposta avanzata dall’Inter.

Inter, scampato il pericolo di perdere Dumfries a zero

Quello di Dumfries era un problema che l’Inter tentava di risolvere da mesi. L’attuale contratto dell’olandese ha una scadenza a giugno 2025: senza un nuovo accordo con l’Inter, a partire dal 1 gennaio Dumfries avrebbe potuto firmare a parametro zero con qualunque altro club, per poi lasciare i nerazzurri al termine della stagione in corso.

Per l’Inter l’addio a zero di Dumfries stata una perdita sia tecnica che economica, dato che il club valuta il cartellino dell’olandese più di 50 milioni di euro.

Inter, durata e ingaggio del nuovo contratto di Dumfries

Con l’accordo per il rinnovo, invece, il pericolo di perdere Dumfries senza incassare un euro svanisce. Secondo Sky Sport l’intesa tra l’Inter e il giocatore prevede un prolungamento di contratto fino al 2028.

L’emittente satellitare non ha fornito dettagli circa l’ingaggio previsto dal nuovo accordo, ma secondo le informazioni emerse nelle ultime settimane Dumfries dovrebbe ricevere un considerevole aumento: il suo stipendio passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro a 4 milioni più bonus, per una cifra complessiva vicina ai 5 milioni di euro, ovvero l’ammontare richiesto in un primo momento dai suoi agenti.