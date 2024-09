Milan, Theo Hernandez sotto accusa sul web: spunta un video di insulti ai tifosi dell’Inter

Sui social circola un filmato del derby di domenica sera in cui il terzino francese rivolge offese volgari ai sostenitori nerazzurri dopo il gol partita di Gabbia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Theo Hernandez a processo sul web: è diventato virale un video in cui il terzino del Milan rivolge pesanti insulti ai tifosi dell’Inter dopo il gol partita di Matteo Gabbia che ha regalato il derby al Milan.

Milan, l’esultanza sopra le righe di Theo Hernandez nel derby

Il rapporto tra Theo Hernandez e i tifosi dell’Inter ha regalato scintille sin da quando il terzino francese ha indossato per la prima volta la maglia del Milan in un derby. Oggi questa “relazione turbolenta” si aggiorna con un nuovo capitolo, scritto nella stracittadina giocata a San Siro domenica sera, partita vinta dai rossoneri con un gol negli ultimi minuti del difensore Matteo Gabbia. Dopo la rete, infatti, Theo Hernandez s’è lasciato andare a un’esultanza decisamente sopra le righe nei confronti dei tifosi nerazzurri…

Milan, il video con gli insulti di Theo Hernandez ai tifosi dell’Inter

Il comportamento di Theo Hernandez era sfuggito ai più nelle ore successive alla partita. Oggi, però, sul web ha iniziato a circolare un video in cui il labiale del terzino del Milan appare piuttosto chiaramente: “Chup… pezzi di m…!” dice il difensore del Milan, con un insulto a cavallo tra spagnolo e italiano.

Milan, Theo Hernandez e i precedenti con i tifosi dell’Inter

Il video con gli insulti di Hernandez ai tifosi dell’Inter ha ovviamente scatenato le reazioni dei supporter nerazzurri, che sui social hanno risposto in maniera altrettanto volgare, se non peggiore, alle parole del giocatore del Milan. D’altra parte il rapporto col francese era tutt’altro che idilliaco: Theo Hernandez fu preso di mira dagli interisti anche durante i festeggiamenti per l’ultimo scudetto nerazzurro, con Nicolò Barella che si vide costretto a intervenire per bloccare i cori di insulti dei propri tifosi contro il rossonero.

Milan, cosa rischia Theo Hernandez per gli insulti ai tifosi dell’Inter

Ma il video degli insulti di Hernandez potrebbe rivelarsi un problema anche per il Milan. Il procuratore federale della Figc potrebbe infatti decidere di intervenire e aprire un’inchiesta ai danni del terzino francese per violazione dell’articolo 4, il grande “contenitore” attraverso cui la giustizia sportiva può punire ogni tipo di comportamento contrario all’etica del gioco del calcio.