Milan, Morata senza tregua: nuovo infortunio, due le soluzioni per Fonseca contro il Lecce

Il tecnico portoghese mette in dubbio la presenza dello spagnolo domani col Lecce a causa di una borsite. Al suo posto è ballottaggio tra Loftus-Cheek e Reijnders

Finora non è stato di certo felice l’avvio dell’esperienza di Alvaro Morata con il Milan: Paulo Fonseca ha annunciato in conferenza stampa un nuovo infortunio per l’attaccante spagnoo, in dubbio per la gara di domani contro il Lecce. Per il tecnico portoghese due le alternative tattiche all’ex Atletico Madrid.

Morata e l’avvio complicato col Milan

Alvaro Morata si immaginava probabilmente diversi i suoi primi mesi con il Milan. L’approccio dell’attaccante spagnolo col mondo rossonero è stato frustrato da un infortunio che gli ha fatto saltare due partite in campionato – contro Parma e Lazio – e che ha ridotto il suo minutaggio: Fonseca l’ha potuto impiegare da titolare in serie A per la prima volta solamente nel derby e l’impatto dell’ex Atletico Madrid è stato fondamentale per permettere al Milan di imporre il proprio gioco sull’Inter.

Milan, nuovo infortunio per Morata: in dubbio col Lecce

Dopo la bella prova nel derby nella posizione di seconda punta/trequartista alle spalle di Tammy Abraham, però, Morata sarà quasi certamente costretto a un nuovo stop. Lo ha ammesso lo stesso Fonseca nella conferenza stampa di oggi, nella quale ha raccontato ai giornalisti che lo spagnolo è in dubbio per la gara di domani col Lecce. “Noi cerchiamo continuità – ha detto Fonseca parlando della probabile formazione di domani – e per averla, se possiamo, faremo giocare la stessa squadra. Ma Morata ha una borsite ed è in dubbio”.

Milan, ballottaggio tra Loftus-Cheek e Reijnders per sostituire Morata

Quale soluzione per il Milan orfano di Morata? Fonseca non ha intenzione di cambiare sistema di gioco, i rossoneri scenderanno in campo ancora col 4-2-3-1 visto nel derby: al posto dello spagnolo il tecnico ha due alternative, come egli stesso ha spiegato ai giornalisti. “Jovic non ha le caratteristiche per giocare dietro la punta”, ha detto Fonseca, escludendo l’impiego del serbo, visto come alternativa ad Abraham e non come sue possibile spalla. “Senza Alvaro in quella posizione posso mettere Loftus-Cheek o Reijnders”, ha poi concluso il tecnico.

Milan, Reijnders e un futuro da trequartista

Sia l’inglese che l’olandese hanno già giocato sulla trequarti, ma ovviamente con compiti diversi da quelli di Morata nel derby. Loftus-Cheek è stato impiegato da trequartista contro Lazio e Parma, senza grandi risultati, mentre Reijnders ha fatto vedere di poter giostrare in quella posizione con l’Olanda. Anzi, i 2 gol e l’assist realizzati nelle ultime uscite degli Oranje partite contro Bosnia e Germania dall’ex AZ Alkmaar inducono a pensare che il futuro di Reijnders possa essere proprio in una posizione più avanzata, a ridosso della punta. Una porzione di campo in cui l’olandese può far valere il suo gusto per la verticalizzazione e l’abilità nel tiro da fuori. A Fonseca decidere se avviare la sua trasformazione già domani col Lecce.