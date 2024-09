Milan, Gabbia non si accontenta: l’eroe del derby ora punta al rinnovo e sogna la Nazionale

Dopo il gol decisivo per la vittoria del Milan contro l'Inter, Gabbia ora spera nel rinnovo con i rossoneri e sogna una chiamata dalla Nazionale di Spalletti

L’uomo del momento nella Milano calcistica – almeno per quanto riguarda la sponda rossonera – è certamente Matteo Gabbia, colui che ha riportato il Milan al successo in un derby grazie a un’incornata vincente nei minuti finali dell’ultima stracittadina. A conferma di ciò c’è anche un’iniziativa del club rossonero, che ha organizzato un incontro presso il Flagship Store in via Dante nel capoluogo lombardo con il difensore, il quale ha raccontato la felicità per quel gol vittoria e parlato del suo futuro, con il sogno Nazionale che non è più così sullo sfondo.

Le emozioni per il gol nel derby

Prima di incontrare i tifosi al Flagship Store di via Dante a Milano, Matteo Gabbia è tornato sul suo gol decisivo nel derby: “Un sogno? Assolutamente sì. Onestamente speravo solo in una bella vittoria di squadra e in una grande prestazione, poi quello che è successo è stato fantastico. Il Matteo bambino ovviamente lo sognava, però così bello era difficile da immaginare. La storia dei miei gol con il Milan è sempre stata un po’ particolare, non sono mai stati gol che hanno portato a una vittoria, stavamo già vincendo. Sono stato un po’ sfortunato in questo, ma diciamo che il gol dell’altra sera ha ripagato tutto. Ho ricevuto tanto affetto, sia da parte dei tifosi sia dai compagni”.

La questione rinnovo

Cresciuto nelle giovanili del Milan, Gabbia è molto legato ai colori rossoneri, con i quali spera di proseguire anche oltre la scadenza dell’attuale contratto – fissata al 2026, tra mendo di due anni. Al momento però le parti non sembrano aver ancora aver trovato l’intesa per il rinnovo, ma è molto probabile che torneranno a confrontarsi, soprattutto se le prestazioni del classe ’99 dovessero mantenersi sui livelli visti al derby. Queste le parole di Matteo a riguardo: “Io ho un contratto col Milan, che cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. In questo momento però non ho l’esigenza, ho un contratto. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene, che è la priorità per me, per l’allenatore e la società”.

Il sogno Nazionale

L’ottima prestazione nel derby contro l’Inter ha ovviamente acceso i fari su Gabbia, che spera di continuare a mettersi in luce con il Milan per guadagnarsi una chiamata dalla Nazionale di Luciano Spalletti, che – visto il momento – potrebbe arrivare anche a partire dalla prossima pausa nazionali in programma a ottobre: “Non ho sentito mister Spalletti. È un sogno. Diciamo che ora la Nazionale non è una mia priorità, la mia priorità è il Milan e cercare di fare il meglio possibile per questa maglia”.