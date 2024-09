Milan, il derby prosegue sui social: il post di Ibra non scalda i tifosi, gioia Giroud e attacchi a Calha

I rossoneri esultano dopo i troppi derby persi. Tra i motivi di sfottò anche la provocazione social del turco con le due stelle nerazzurre.

Da “si è girato Giroud” alle stelle di Calhanoglu: il vento lombardo ha cambiato nuovamente traiettoria. Dopo i ko consecutivi nei derby, il Milan ha rialzato la testa prendendosi la sua rivincita contro l’Inter dopo lo scudetto in faccia di pochi mesi fa e le sei sconfitte consecutive nel derby. Intanto chi la testa la tiene sempre alta è Zlatan Ibrahimovic che scala una montagna e utilizza l’immagine come metafora per la sua avventura in rossonero. Il Diavolo, insomma, c’è e sui social il day after del derby è rovente.

La provocazione di Calha e la beffa immediata

Da chi partiamo? Dall’argomento più che caldo che in queste ore ha trovato terreno assai fertile sui social. Ci riferiamo ovviamente ad Hakan Calhanoglu che prima della partita aveva provocato postando tra le sue stories due stelle contro una. Riferimento chiaro alla doppia cifra di scudetti raggiunti dalla sua Inter nella passata stagione. Peccato che il tutto gli si sia ritorto contro con la sconfitta dei nerazzurri nel derby proprio per 1-2.

Le reazioni social al turco

C’è chi riprende l’immagine postata dal turco e la utilizza inevitabilmente per riprodurre il risultato del derby e scrive: “Mandate un messaggio a Hakan, aveva predetto il risultato”. Qualcun altro commenta: “Calhanoglu ha dimostrato ancora una volta che sta bene in quel club. Sono fatti l’uno per l’altro”, o ancora: “Hakan, un bel tacer non fu mai scritto…. Calhanoglu 2 pere e a casa!”, “Calha uno scudettino non ti fa diventare un vincente. Il tuo post da uomo sce*o ci ha aiutato a vincere. Perdente” e, infine: “Non c’è bisogno di essere ovvi. Imparate a rispettare gli avversari, Calhanoglu degno rappresentante”.

Fa festa anche Giroud da Los Angeles

Chi non ha dimenticato il suo passato è Olivier Giroud che da Los Angeles ha esultato per la vittoria del Milan. L’ex attaccante rossonero, oggi in forza ai Galaxy, ha dedicato una story su Instagram alla sua vecchia squadra per festeggiare il derby. L’ultimo vinto aveva proprio la sua firma nell’anno dello scudetto. Quello del famoso “si è girato Giroud” che ha caratterizzato anche le successive stracittadine a mo’ di sfottò.

Zlatan e la montagna da scalare

Chi non aveva perso la sua sicumera era Zlatan Ibrahimovic, sempre spavaldo anche al netto dei risultati ottenuti sul campo dalla sua squadra. Pure l’ex centravanti, oggi dirigente, ha voluto far sentire la sua voce post derby. Lo svedese ha postato un lungo video in montagna con una didascalia piuttosto chiara: “Scalerò ogni montagna”. Anche in questo caso il riferimento alla componente sportiva è piuttosto evidente, ma i tifosi del Diavolo non sembrano pienamente convinti e tra i commenti non mancano gli inviti a lasciare.