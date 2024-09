Juventus, Montella punge il talento Yildiz. Che dichiarazione per Calhanoglu

Il c.t. della Turchia ha parlato dei nazionali che giocano in serie A: per lui l’attaccante bianconero ha bisogno di tempo per maturare, invece l’interista è il regista “più forte al mondo”

Vincenzo Montella ha tracciato un bilancio della sua esperienza da c.t. della Turchia, iniziata nel settembre 2023, soffermandosi sui suoi nazionali che giocano in serie A: l’allenatore napoletano ha provato a stuzzicare Kenan Yildiz della Juventus, mentre ha avuto parole al miele per Hakan Calhanoglu dell’Inter, definito “il più forte al mondo nel suo ruolo”.

Turchia, Montella e il giudizio sul lavoro da c.t.

È trascorso un anno dall’inizio dell’avventura sulla panchina della Turchia di Vincenzo Montella, intervenuto oggi a Istanbul alla “Giornata dello Sport italiano nel mondo”, evento organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Turchia. Montella ha spiegato di trovarsi benissimo nel paese che lo ospita: “Dopo tre anni in Turchia mi sento un allenatore diverso e migliore – ha dichiarato Montella – Mi trovo benissimo, sono napoletano quindi molto vicino alla mentalità turca. Qui mi sento di essere tornato un po’ alle origini, alla mia infanzia e alla mia adolescenza che ho trascorso in un paesino vicino a Napoli, mi sento molto integrato”.

Juventus, Montella punge Yildiz

Parlando di calcio, Montella s’è soffermato sui giocatori della Turchia che militano in serie A. In particolare su Kenan Yildiz, trequartista di soli 19 anni che Thiago Motta ha di fatto promosso titolare nella sua Juventus. Montella ha stuzzicato il talento turco, ricordando le sue qualità, ma affermando anche che non è ancora un vero top player.

“Kenan ha le stigmate del campione – ha detto Montella -, già per essere a questi livelli alla sua età. Sicuramente ha bisogno di crescere, ha bisogno di tempo, ha bisogno di sbagliare, ha bisogno di pazienza chi gli sta attorno e sembra che questo non manchi alla Juventus”.

Inter, per Montella Calhanoglu il più forte al mondo nel suo ruolo

Diverso il tono delle dichiarazioni riservate ad Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo dell’Inter oltre che della Turchia. Secondo Montella il regista dell’Inter ha raggiunto ormai un livello d’eccellenza assoluto all’interno del panorama calcistico internazionale. “Hakan è il migliore nel suo ruolo a livello mondiale negli ultimi anni”, le parole non da poco di Montella, che pone Calhanoglu più su di centrocampisti che hanno vinto molto di più negli ultimi anni come Rodri o Luka Modric.

Per Montella Inter ancora favorita per lo scudetto

Anche grazie alla presenza di Calhanoglu, Montella vede l’Inter ancora come la favorita per lo scudetto. “Sulla carta è probabilmente la squadra più forte perché collaudata, però c’è la Juventus, c’è il Milan, c’è il Napoli stesso che è una squadra sempre molto competitiva”, il commento del c.t. della Turchia sulla corsa per il tricolore.