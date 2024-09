Milan, dopo il derby l’ex Pioli torna un bersaglio sul web: c’entra anche Ronaldo

Tanti i tifosi rossoneri che hanno ricordato all’allenatore oggi all’Al-Nassr la striscia di sei sconfitte consecutive con l’Inter. Altre critiche per il confronto tra CR7 e Messi

Stefano Pioli torna a essere criticato dai tifosi del Milan. C’entra la vittoria nel derby, ovviamente, dopo le 6 sconfitte di fila rimediate dai rossoneri sotto la gestione dell’allenatore emiliano; ma Pioli è tornato sulla graticola anche per le parole sul confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi: “CR7 è superiore”, ha detto l’ex tecnico rossonero.

Milan, i numeri di Pioli nel derby

Prima del 2-1 di ieri firmato da Gabbia, l’ultima vittoria del Milan nel derby con l’Inter risaliva al 3 settembre 2022: 3-2 con rimonta rossonera dopo il gol di Brozovic firmata da Leao (doppietta) e Giroud e altra rete di Dzeko per i nerazzurri. Stefano Pioli sedeva sulla panchina del Milan: quella gara fu la sua terza e ultima vittoria da tecnico rossonero nel derby, seguita da 6 sconfitte consecutive. Una striscia a cui ha messo fine ieri sera Paulo Fonseca. In totale, Pioli ha perso 10 dei 15 derby da allenatore dei rossoneri, con 3 vittorie e 2 pareggi.

Milan, i tifosi attaccano Pioli dopo il derby

Uno score di cui i tifosi del Milan si sono ricordati ieri, dopo la vittoria sull’Inter: diversi i supporter rossoneri che sui social hanno festeggiato rinfacciando le sconfitte del passato al vecchio allenatore. “Via Pioli e fine del record di derby persi consecutivamente”, il commento di Majin su X. “Sarà un caso, ma appena ti sei levato di mezzo magicamente abbiamo vinto il derby…”, aggiunge Nick. “Il fatto che Fonseca ha fatto meglio di te nel derby dovrebbe farti sprofondare…”, il commento di Marcus. “Pioli, meglio in Arabia che a San Siro. Ieri s’è visto”, l’attacco di Bost.

Milan, Pioli e il confronto tra Ronaldo e Messi

Ma Pioli s’è attirato nuove critiche anche per aver preso posizione sull’eterno confronto tra Cristiano Ronaldo, suo giocatore all’Al-Nassr in Arabia Saudita, e Leo Messi. “Penso che Ronaldo sia superiore a Messi, ha fatto più gol che partite”, le parole dell’ex tecnico del Milan nella conferenza di presentazione col suo nuovo club. Una dichiarazione che ha generato una valanga di commenti sul web.

“Prima conferenza, prima stupidaggine detta in Arabia”, il commento di NN. “Vabbè, da contratto avrà dovuto dirlo”, ribatte Ale. “Pioli ha già imparato dopo un giorno come farsi simpatico CR7”, commenta Cate. “S’è già fatto tatuare CR7 sul braccio?”, ironizza Kitte. “Certo. Se allenava Messi avrebbe detto che il più forte è l’argentino”, il parere di Luca. “Non c’era bisogno di questa tua affermazione per dimostrare che di calcio non ne capisci nulla”, il commento di Paolone.