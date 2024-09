Inter-Milan, le accuse di Bergomi scatenano i tifosi sul web

Lo zio attacca: "L'Inter non è la squadra più forte, bisognava accontentarsi dell'1-1". Dai tifosi critiche a Inzaghi, Ausilio e Marotta"

La sconfitta nel derby contro il Milan pesa come un macigno sulle ambizioni dei campioni in carica dell’Inter. Se nella scorsa stagione è stato dominio assoluto, l’attuale campionato si è aperto con qualche inciampo di troppo. E l’analisi del post partita della bandiera Beppe Bergomi ha scatenato i tifosi sui sociali.

Inter-Milan, l’analisi di Beppe Bergomi sui nerazzurri

Negli studi di Sky Bergomi si è soffermato sull’Inter, di cui è stato bandiera e capitano per anni. Che succede alla squadra di Simone Inzaghi? L’ex difensore non ha dubbi: “L’Inter non è la squadra più forte della Serie A. La scorsa annata lo è stata per atteggiamento, attenzione e fame. E solo se ritroverà quella mentalità potrà tornare a competere per il campionato”. L’opinionista prende ad esempio la partita col Genoa della prima giornata: “I nerazzurri hanno giocato meglio dell’anno scorso a Marassi, ma hanno subito gol a causa di incertezze e disattenzioni, con un rigore preso nel finale”.

L’errore commesso dall’Inter nel derby perso col Milan

Secondo Bergomi, l’Inter ha sbagliato il modo in cui ha affrontato il derby. “Bisognava accontentarsi dell’1-1 e capire che il Milan era più in forma, le coperture preventive non funzionavano e a centrocampo erano superiori. Si deve saper leggere le partite”. Ma non è tutto perduto, del resto siamo pur sempre a inizio stagione. “Il tempo c’è – continua lo ‘zio’ -, ma se non si ritrova l’atteggiamento giusto, allora diventa difficile, soprattutto in Europa. L’Inter non ha in rosa calciatori che nell’uno contro uno possono ribaltare il campo e fare la differenza. Quando gli avversari accelerano, la difesa, più vecchia e lenta, soffre”.

La reazione dei tifosi nerazzurri alle parole di Bergomi

L’analisi di Bergomi ha messo praticamente tutti d’accordo. “Bravo zio. Come al solito dice le cose giuste” scrive Andrea su X. Gli fa eco ‘santathewall’: “Parole perfette da far sentire nello spogliatoio ad alto volume!”. “Bergomi è uno dei pochi commentatori televisivi in Italia che ha chiara la situazione dell’Inter” aggiunge fefodero. “Inzaghi quando ci sono delle difficoltà non capisce più niente, cioè non riesce a raddrizzare la partita. Cambi sbagliati: Miki doveva cambiarlo subito al primo tempo, deve avere più coraggio in certe scelte” sostiene Amy994Lot. “Tutta l’Italia interista lo sa, tranne Ausilio e Marotta che preferiscono buttare quei pochi soldi per l’Arnautovic di turno e non per un giocatore che salti l’uomo che tutte le grandi hanno in rosa. L’Inter ha gli Arnautovic e i Correa strapagati e strafiniti” critica Antonio.