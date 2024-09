Inter-Milan, Leao protesta con Fonseca per la sostituzione e non esulta al gol di Gabbia: un video scatena la polemica

Il Milan ha allontanato il momento di crisi grazie alla vittoria del derby ma Rafael Leao continua a rimanere argomento di discussione: un video alza un nuovo polverone sul portoghese

Una vittoria per allontanare la crisi e per rilanciare le ambizioni in campionato. Nel giro di pochi giorni l’aria in casa Milan sembra essere cambiata completamente. Paulo Fonseca sembrava a un passo dall’addio, poi è arrivata una bella vittoria nel derby che oltre a salvare la sua panchina, può dare nuova fiducia ai rossoneri, anche se qualche problema rimane ancora.

Leao, osservato speciale

Tra i giocatori che rimangono sotto stretta osservazione in casa Milan c’è senza dubbio Rafael Leao. L’attaccante portoghese è senza dubbio la punta di diamante della squadra a disposizione di Paulo Fonseca ma fino a questo momento il suo grandissimo talento si è visto solo a sprazzi. Anche nel derby, Leao ha diviso il tifo rossonero tra chi ne ha apprezzato l’impegno nel corso dei novanta minuti e chi lo ha criticato per non essere riuscito a fare la differenza in zona realizzativa e soprattutto per un’occasione sprecata nel secondo tempo che avrebbe potuto indirizzare la gara ben prima del gol decisivo di Gabbia.

La discussione con Fonseca

All’87’ Paulo Fonseca fa una mossa un po’ a sorpresa decidendo di chiamare fuori dal campo proprio Leao e al suo posto entra Chukwueze. Il portoghese non accetta di buon grado la decisione del suo allenatore al punto che un video che circola sui social mostra il numero 10 rossonero mentre discute con Fonseca e sembra chiedergli il motivo della sua sostituzione. Una discussione a qualche metro di distanza che va avanti per un po’, al punto che mentre è in corso arriva il gol della vittoria di Gabbia. Leao ancora preso dalla discussione non esulta come i suoi compagni che dalla panchina scattano in direzione del difensore per esultare con lui.

I tifosi del Milan contro Leao

Il nuovo video emerso dal derby tra Inter e Milan genera una nuova ondata di polemica sui social con i tifosi rossoneri che mettono in risalto un atteggiamento sbagliato da parte di Leao: “E’ più preoccupato di se stesso che manco esulta”, scrive Lorenza. “Se fossi io l’allenatore – dice Mdf – Leao mi farebbe davvero fumare di brutto. Sembra che giochi facendoti un piacere personali, poi lo togli dopo 85 minuti e ti viene anche a dare fastidio”. I messaggi di questo tenore sono tanti: “Non abbiamo bisogno di uno che non ha voglia” e “Non ho paura a dirlo, bisogna venderlo subito”. C’è però chi tra i fan del Diavolo prova comunque a difenderlo: “Incredibile come noi tifosi del Milan riusciamo a creare una polemica anche dopo un derby vinto. Basta vedere come esulta dopo e come rincuora Abraham”.