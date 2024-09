Inter nei guai, infortunio serio per Barella: ecco quanto starà fermo

Lungo stop per il centrocampista nerazzurro, che cambia i piani di Simone Inzaghi in vista di Serie A e Champions League. Lo perde anche la Nazionale

Allarme in casa Inter. All’indomani del derby con il Milan di Paulo Fonseca, perso nel finale a causa del gol di Matteo Gabbia, si è fermato Nicoló Barella, centrocampista che ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà ai box nelle prossime settimane. Da valutare le condizioni della mezzala sarda, che potrebbe lascerà maggiore spazio a Davide Frattesi.

Infortunio Barella, le condizioni e i tempi di recupero dell’Inter

Dopo essere sostituito al 29’ del secondo tempo di Inter-Milan, Nicolò Barella si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per comprendere la reale entità dell’infortunio muscolare e chiarire i tempi di recupero. Attraverso un comunicato sul proprio portale ufficiale, il club nerazzurro ha reso noto l’esito degli accertamenti medici: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Per l’ex Cagliari, previsti almeno 20 giorni di stop, con un graduale rientro che dovrebbe portarlo ad essere a disposizione per la trasferta di Roma contro la squadra di Ivan Juric il prossimo 20 ottobre alle 20.45.

Quali partite salterà Barella dopo l’infortunio

Tegola per l’Inter di Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare a Nicolò Barella contro Udinese e Torino, in campionato, e con la Stella Rossa di Belgrado, in occasione del secondo impegno nella nuova Super Champions League. Non solo, perché il centrocampista nerazzurro sarebbe stato sicuramente convocato da Luciano Spalletti per la sosta di ottobre e le due gare di Nations League contro Belgio e Israele, dopo aver alzato bandiera bianca già nel mese di settembre. Un’assenza pesante, nonostante i segnali positivi lanciati dalla mediana azzurra in Francia e a Budapest contro la nazionale israeliana, complice il ritorno di Sandro Tonali e un super Frattesi.

Chi giocherà al posto di Barella

Gerarchie ben delineate in casa Inter, con la batteria dei centrocampisti che dispone di coppie in tutti i ruoli. Calhanoglu-Asllani, Mkhitaryan-Zielinski e Barella-Frattesi. Salvo sorprese, infatti, sarà l’ex calciatore del Sassuolo a sostituire il compagno di reparto, nonché omologo nel 3-5-2 disegnato da Simone Inzaghi. A Udine, al cospetto dell’undici allenato da Runjaic, agirà lui in posizione di interno destro, con il metronomo turco in cabina di regia e uno tra Mkhitaryan e Zielinski nel ruolo di mezzala mancina. Difficile che venga dirottato il polacco sul centro-destra, pur di favorire la titolarità del giocatore armeno. Chance, dunque, per il classe ’99, costantemente sotto osservazione in chiave nazionale.