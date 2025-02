Coppa Italia, le partite di oggi. Dove vedere Atalanta-Bologna, orario e formazioni

Il tabellone di Coppa Italia è pronto ad entrare nel vivo con i quarti di finale: dove vederli, gli orari e le formazioni

Entra nel vivo anche la Coppa Italia con i primi quarti di finale del tabellone. L’Atalanta sfiderà il Bologna per cercare di conquistare la semifinale della competizione e ripetere il percorso della passata stagione, ma i felsinei sono in un ottimo momento e non si faranno sfuggire l’occasione. Big match tra Milan e Roma, due squadre che stanno cercando di riprendere la rotta, dopo la tempesta dei mesi scorsi.

Dove vedere Atalanta-Bologna

La sfida di Coppa Italia tra Atalanta-Bologna valida per i quarti di finale è in programma stasera alle 0re 21.00 al Gewiss Stadium. Si potrà vedere in chiaro in diretta televisiva su Italia 1 e anche in streaming su Mediaset Infinity.

Partita: Atalanta-Bologna

Data: martedì 4 febbraio 2025

Orario: 21:00

Canale TV: Italia 1

Streaming: sportmediaset.it, Mediaset Infinity

Atalanta-Bologna, le probabili formazioni

Entrambi gli allenatori potrebbero fare delle rotazioni per dare respiro alla squadra viste le tante partite e per dare minuti anche a chi ha giocato meno. Gasperini potrebbe puntare sul giovane Palestra. Nel Bologna è vivo qualche ballottaggio a partire dalla punta con Castro che si gioca il posto con Dallinga. Possibile chance per Pobega a centrocampo, anche se Moro al momento dà più garanzie.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Milan-Roma

La sfida di Coppa Italia tra Milan-Roma valida per i quarti di finale è in programma domani alle 0re 21.00 a San Siro. Si potrà vedere in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e anche in streaming su Mediaset Infinity.

Partita: Milan-Roma

Data: mercoledì 5 febbraio

Orario: 21:00

Canale TV: Canale 5

Streaming: sportmediaset.it, Mediaset Infinity

Milan-Roma, le probabili formazioni

Dopo il pareggio subito allo scadere nel derby contro l’Inter, il Milan è pronto a rifarsi in Coppa Italia. Conceicao potrebbe dare un po’ di riposo a Pulisic, tornato da poco da un lungo infortunio. In difesa dovrebbe rivedersi Gabbia e a centrocampo Fofana, assente in campionato per squalifica. La Roma dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco Dybala-Dovbyk, dopo l’esclusione a sorpresa contro il Napoli e a ballare sulla trequarti potrebbe esserci Pellegrini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.