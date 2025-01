Cassano, gufata a Inzaghi e frecciata al Milan: Ma dove lo metti Joao Felix?

FantAntonio non risparmia nessuno, nuova bordata a Leao, critiche anche a Barella e l'incoronazione di Locatelli come miglior centrocampista italiano

Consueto show di Cassano nell’ultima puntata di Viva el Futbol, il format su twitch con gli inseparabili amici Adani e Ventola, superstiti di quella che fu la Bobo-tv originaria. FantAntonio “regala” nuove bordate a Leao, come praticamente fa ogni settimana, ma attacca anche l’Inter e le mosse di mercato del Milan.

Per Cassano Inzaghi rischia la beffa di tre anni fa

Parlando dell’Inter, di cui si professa tifoso, Cassano riconosce da un lato la forza e la superiorità dei nerazzurri ma lancia una tremenda gufata a Inzaghi. Il barese, che ha visto il successo sull’Empoli, dice: “Ieri i nerazzurri hanno strameritato di vincere, però con la partita in mano hanno preso gol e hanno rischiato di complicarsi la vita . La vedo meno solida dell’anno scorso, ma è talmente più forte delle altre che non si può parlare dell’alibi delle assenze. L’Inter ha due squadre, pure abbondanti. Oggi è a -3 dal Napoli, e deve andare a giocare a Firenze…

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Io non rimarco lo score in campionato perché il Napoli, con mille difficoltà, è davanti. Sta facendo meglio a livello di risultati. Questa stagione mi ricorda la prima stagione di Inzaghi, quando perse il duello col Milan. Voglio vedere se nel giro di 4-5 partite l’Inter riesce a prendere la vetta; se deve inseguire invece… Secondo me vincerà l’Inter alla fine, ma non sai mai cosa può succedere”.

Cassano: Locatelli meglio di Barella

E a proposito di Inter arriva un’altra frecciata a un bersaglio fisso di Cassano, ovvero Barella: “Barella corre tanto, continuo a pensare che faccia però tanta confusione io. Per me il miglior centrocampista italiano è Locatelli. Affianco a Locatelli mettigli Calhanoglu e Mkhitaryan, più uno che fa sempre calcio, poi vediamo…”.

Dall’Inter al Milan che sta puntando Joao Felix: “Sarebbe un colpo fantastico per la Serie A e per il Milan. Perché il Milan di giocatori di quel tipo ne ha avuto tanti. Perché Joao Felix lo reputo un campione, un giocatore fantastico che a me fa impazzire. E lì ti farebbe rinnamorare veramente, un’altra volta, del vecchio Milan. Sarei contento che arrivasse in Italia un giocatore del genere”.

I dubbi sul ruolo di Joao Felix

Poi però arrivano i dubbi: “Il suo ruolo, da quando aveva 17 anni, è l’esterno a sinistra. Poi vogliamo metterlo in un altro ruolo, può darsi che si adatterà. Dietro la punta si adatterà, a destra si adatta. Però il suo ruolo è largo a sinitra. Questo è un dato di fatto. Poi tu mi dici ‘Giocherà dietro la prima punta”, ci può giocare, però poi significa che tu Reijnders devi spostarlo ancora più dietro. E Conceicao in questo momento Reijnders lo vede dietro la punta. Alla Perrotta quando giocava nella Roma, di grande inserimento, di grande quantità, e lui ha anche grande qualità. Joao Felix dove lo metti? Lo metti a destra. Pulisic poi? Il problema è quello: se lo prendi, dove lo fai giocare?”.

Immancabile, infine, anche un passaggio sul solito Leao: «La cosa che a me da fastidio di questo personaggio è che lui si sente un fenomeno, un campione, dall’atteggiamento e soprattutto perché un giocatore del genere deve prendere 8 milioni. Io giudico in base a quello. Poi abbiamo idee diverse. Se un giocatore prendere 8 milioni di euro, e fa la panchina in Nazionale, escluso adesso che adesso è arrivato Martinez. In campo internazionale non ha mai deciso, in Italia ha la media di 4-5 gol a stagione, in 6 anni eh. 6 anni».