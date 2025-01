Cassano a Vieri: tu ti devi vergognare, eri nell'oltretomba! Chiedo scusa solo a tua mamma

Sui social è guerra tra i due ex amici: le accuse, le parole di Cassano della famiglia di Vieri, le scuse di Fanta-Antonio e il botta e risposta acido

Tra Cassano e Vieri è scontro totale. Dopo il successo condiviso nella “Bobo TV”, i due ex compagni hanno preso strade diverse: da allora le polemiche non si sono mai placate. L’ultimo episodio ha visto Cassano rivolgere durissime parole a Vieri, con scuse alla famiglia dell’ex amico, e attacchi personali senza precedenti. La ricostruzione del botta e risposta tra i due ex calciatori.

La reazione di Vieri: “Vergognati!”

Bobo Vieri, solitamente riservato, è esploso sui social in risposta a un commento di Cassano durante il podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Le parole incriminate di Cassano: “Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre”, non hanno fatto altro che scatenare l’ira di Vieri, che ha replicato su Instagram:

“Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati.”

Le scuse di Cassano alla famiglia di Vieri

Cassano ha risposto in diretta cercando di chiarire la sua posizione e scusandosi con la famiglia di Vieri: “Per quanto riguarda quella persona che tutti sanno, la battuta che io feci non era assolutamente, ripeto assolutamente, lungi da me, offensiva nei confronti di tua mamma. Mai.

Fanta-Antonio ha poi aggiunto: “Se eventualmente il papà, Bobo, Max e Veronica, il fratello e la sorella, e soprattutto la mamma si sentono offesi, chiedo scusa. Io poche volte ho chiesto scusa, ma a loro chiedo scusa perché la stima e il rispetto che ho per loro è forte.”. Cassano ha infine ribadito che si trattava di un’espressione colloquiale, senza intenzioni offensive nei confronti di nessuno.

L’attacco frontale di Cassano a Bobo Vieri

Nonostante le scuse alla famiglia, Cassano non ha però risparmiato critiche a Vieri, lanciando accuse pesanti: “Per quanto riguarda lui. Chi si deve vergognare tra me e lui, è lui: perché tutti sanno tra me e lui chi sono io e chi è lui, nel mondo del calcio e non solo. Il disastro che ha fatto è sotto gli occhi di tutti. Io posso andare davanti a otto miliardi di persone e guardare in faccia a tutti. Nessuno può dirmi che sono un uomo di m…, chi deve vergognarsi tra me e lui, è lui.”

Cassano ha infine accusato Vieri di sfruttare la polemica per ottenere visibilità: “Adesso siccome era nell’oltretomba, voleva un po’ di hype, gliel’ho dato, te lo faccio prendere un Tapiro, ora torni nell’anonimato, tra tre o quattro giorni. Questo ti fa capire che in quella trasmissione noi tre eravamo il perno principale. Chiudo la parentesi con questo personaggio.”

