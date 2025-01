Bobo TV, Corona si schiera con Vieri (che lo aveva querelato): che bordate a Cassano e Adani

Parole al veleno da parte dell'ex paparazzo nei confronti del terzetto di Viva il Football. Nessuno è risparmiato, in attesa della replica in una storia che vede tutti contro tutti.

C’era un tempo la Bobo TV. In realtà esiste ancora, anche se i protagonisti iniziali non sono più gli stessi. Christian Vieri, infatti, non si accompagna più ai vari Cassano, Adani e Ventola con i quali le relazioni sono inesistenti. Battutine, accuse, polemiche tra i quattro che fino a qualche mese fa erano grandi amici. Sulla questione è espresso ancora una volta Fabrizio Corona con parole al veleno nei confronti del terzetto ed in difesa al Bobone nazionale.

Attacco frontale al trio di Viva il Football

Su Telegram circola un audio di Fabrizio Corona che attacca il trio di Viva il Football: “Cassano è stato un giocatore fallito perché non ha mai vinto niente. Quello che sta facendo ora glielo ha insegnato Vieri. Ora gli spara bordate contro solo per attirare attenzione verso quel programma di m*** con quel tossico di Ventola che pensa solo a drogarsi dalla mattina alla sera e con quell’altro scappato di casa di Adani“.

Corona e Vieri: per la prima volta dalla stessa parte

A proposito di Adani, nel suo sfogo Corona entra ancora di più nel dettaglio: “Crede di essere Dio ma Dio ha dei valori e non tradisce la moglie“. Per poi ribadire il concetto: “Per la prima volta sono assolutamente dalla parte di Vieri“. E dire che tra i due non era mai corso buon sangue con l’ex centravanti dell’Inter. Anzitutto la famosa scazzottata del 2011 tra i due in occasione della festa di compleanno di Claudia Galanti.

La querela di Vieri a Corona

Poi, tornando a tempi più recenti, la querela di Vieri nei confronti di Dillinger News, testata online che fa capo proprio a Fabrizio Corona. Insomma, certamente non si può dire che le parole dell’imprenditore siano condizionate da rapporti personali perché tra i due sono assolutamente pessimi. Piuttosto, si attende di capire se e quale sarà la replica del terzetto. Cassano, in particolar modo, non si sottrae mai allo scontro.