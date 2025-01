Totti e Ilary Blasi: Fabrizio Corona vuota il sacco, in un libro racconta tutte le bugie della coppia

Annunciata uscita del libro sulle vicende di Totti e Ilary: tra tradimenti, nuovi amori e tanto altro, il re del gossip dichiara guerra all'ex coppia

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Una nuova pagina del Vangelo secondo Fabrizio Corona è stata scritta. Il poliedrico giornalista, scrittore, re dei paparazzi e chi più ne ha, più ne metta, promette di dire la verità, nient’altro che la verità su una delle coppie dello sport-spettacolo più discusse degli ultimi 30 anni: Totti & Ilary.

In un libro, il cui titolo è tutto un programma “La grande menzogna”, Corona racconta la sua verità sull’unione tra l’ex capitano giallorosso e la nota presentatrice, ma anche su Fedez e Iovino (si ricorderà la famosa rissa tra il rapper e il personal trainer), quest’ultimo terzo incomodo tutto da scoprire.

Corona e il libro sulle “bugie” di Totti e Ilary

“Dopo venticinque anni, mi sono rotto il ca**o di questa coppia di cafoni romani”. A parlare, anzi, a postare è Fabrizio Corona, che su Instagram annuncia l’uscita a breve del suo libro, “La grande menzogna” (edizioni Piemme), incentrato sulla coppia Francesco Totti-Ilary Blasi e non solo. C’è spazio anche per Fedez e per Cristiano Iovino, il personal trainer milanese con cui il rapper ebbe uno “scambio di vedute”, per dirla così, molto burrascoso, qualche mese fa. Sempre secondo Corona, lo stesso Iovino avrebbe avuto un incontro con Blasi: un caffè, si dice, anche se il re dei paparazzi fa capire che potrebbe esserci stato molto altro. Con lei, ma anche con Totti.

L’appendice via social è già pesante di suo e destinata a probabili strascichi legali, ancor prima dell’uscita del libro, al momento in pre-order: “Occhio, Ilary per promuovere la tua serie ho deciso di raccontare tutto quello che non vi ho mai detto sulla loro vita”, annuncia Corona.

E quali sarebbero questi segreti inconfessabili ormai prossimi alla confessione? Semplice: “Le loro corna (tantissime quelle del pupone), i loro nuovi amori, gli affari sporchi e il processo di separazione ancora in atto”, prosegue Corona. Il “messaggio pubblicitario” si conclude con un accenno a ciò che il libro dovrebbe contenere, “tutta la verità su Cristiano Iovino, l’uomo del caffè, con cui Ilary ha avuto una relazione che ha clamorosamente negato su Unica e con cui Totti ha intrecciato strani rapporti, ai limiti della legalità”, conclude Corona.

Corona e la guerra dei 20 anni con Totti e Blasi

La guerra tra Fabrizio Corona e la (ex) coppia Totti-Blasi inizia circa 20 anni fa, quando Corona rivela il presunto tradimento di Totti all’ex moglie con la soubrette Flavia Vento, mentre Ilary era incinta del primo figlio, Christian, pure lui calciatore. Una relazione clandestina sempre smentita dall’ex capitano giallorosso e dalla presentatrice, ma mai dalla terza diretta interessata, più volte tornata sull’argomento nei salotti televisivi e nelle interviste rilasciate.

Nel 2018, durante una puntata del Grande Fratello, condotto da Ilary Blasi, ci fu uno scontro a distanza tra la presentatrice e Corona, lei in studio, lui fuori dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia: all’epoca il giornalista era fidanzato con Silvia Provvedi, una delle due “Donatella”, concorrente del Grande Fratello.

La separazione, piuttosto burrascosa (con tanto di denuncia per presunto abbandono di minore formulata da Blasi a Totti), tra l’ex calciatore e la conduttrice e il documentario tv uscito su Netflix e incentrato sulla loro relazione hanno riacceso la miccia, che starebbe per fare deflagrare una bomba (il libro di Corona) destinato a creare scandali e processi.