Totti, no di Ilary Blasi a un ritorno di fiamma: "Idea tenera, ma sarebbe una mancanza di rispetto"

A due anni di distanza dal divorzio, non ci sono possibilità di ricongiungimento per la coppia. Ognuno andrà avanti con la propria vita e con il proprio partner, come rivelato da Ilary

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ma non pare essere il caso di Ilary Blasi e Francesco Totti. A mettere un punto definitivo sulle voci che volevano la coppia nuovamente insieme è la diretta interessata. La presentatrice ha, infatti, smentito categoricamente un possibile ritorno di fiamma con l’ex capitano della Roma.

La Blasi si racconta dal passato al presente

Per i fan di Ilary Blasi, ma non solo, dal 9 gennaio sarà possibile godersi la seconda stagione della serie tv a lei dedicata. In occasione della presentazione della produzione Netflix, la presentatrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina dell’edizione in edicola in questi giorni. La Blasi ha parlato sia del suo vecchio amore, Francesco Totti, dal quale sono nati suoi tre figli, sia del suo attuale compagno, ovvero Bastian Muller.

La folle idea di un ricongiungimento

Dal divorzio della coppia sono trascorsi ormai due anni. Peraltro non semplici considerando le vicissitudini legali e gli scontri verbali tra i due. Anche per questi motivi, al momento è da escludere categoricamente un ritorno di fiamma. A confermarlo ci ha pensato la stessa Ilary, definendo comunque l’idea “tenera”, ma irrealizzabile: “Non è possibile – ha spiegato -. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora“.

La serie tv: un racconto fedele della sua vita

Insomma, si andrà avanti con la querelle legale tra la Blasi e Francesco Totti. Nel frattempo Ilary si gode il momento di popolarità con la seconda stagione della serie. A tal proposito, la conduttrice televisiva ha precisato che il prodotto è un fedele racconto della sua vita, senza alcun filtro: “Racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo“. Spazio, dunque, anche al periodo successivo al divorzio fin qui ignorato.