Chi è Michele Trombetta: dalle mutande prestate a Totti in Kings League alla scelta di abbracciare Forlì

La star degli Stallions e della KL ha accettato la chiamata di un club dilettantistico. A gennaio debutta con l’Italia nel primo mondiale della storia

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Michele Trombetta, star della Kings League con gli Stallions dello youtuber Blur, ha sposato il progetto Forlì, dopo aver rescisso il proprio contratto con la Giana Erminio per potersi dedicare al torneo fondato da Gerard Piqué insieme al noto streamer spagnolo Ibai Llano.

Chi è Michele Trombetta

Michele è nato a Sala Bolognese il 13 settembre del 1980. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Progresso, Sant’Agostino e Cittadella Vis Modena in Eccellenza. Ma è al Corticella in Serie D che Trombetta si consacra, mettendo a referto 17 reti in 37 partite tra campionato e Coppa Italia. Quindi l’exploit con gli Stallions insieme a Francesco Totti ed Emiliano Viviano durante il Mondiale per Club di Kings League (rete decisiva contro il Team Persas), è valso per il centravanti il salto tra i professionisti con la Giana Erminio (8 presenze, condite da una sola rete). La parentesi in Serie C però è durata solamente sei mesi vista la rescissione consensuale tra l’interessato e la società lombarda. Il motivo è legato soprattutto ai diversi infortuni, l’altro, invece, è la volontà di Michele Trombetta di dedicarsi all’altra passione: la Kings League.

Trombetta protagonista con l’Italia in Kings League

Michele, dopo aver rinunciato al professionismo, è stato convocato dalla Nazionale italiana della Kings League per il primo mondiale casalingo. L’edizione si terrà tra l’1 e il 12 gennaio 2025 nel nostro Paese con un’eventuale final-4 (semifinali e finale) all’Allianz Stadium di Torino (teatro delle partite casalinghe della Juventus di Thiago Motta). Una scelta di cuore, ma soprattutto un nuovo modo di intendere il calcio. Non solo per il poderoso giro d’affari dietro al torneo ideato da Gerard Piquè in collaborazione con la società Kosmos. Trombetta non sarà il primo né l’ultimo, visto che altri calciatori hanno deciso di appendere gli scarpini del professionismo per potersi dedicare a pieno a questo nuovo “gioco”.

Trombetta e l’aneddoto con Totti

Michele ha esaudito un suo sogno: disputare almeno una partita con Francesco Totti. Il Pupone e l’attuale attaccante del Forlì, infatti, sono stati compagni di squadra con gli Stallions nell’esperienza in Messico in occasione del primo Mondiale per club della Kings League. In una recente intervista a La Repubblica Trombetta ha raccontato un episodio curioso capitatogli con l’ex capitano della Roma: “Eravamo arrivati nello spogliatoio, lui era a due sedie da me. È stata un’emozione unica. Prima dell’allenamento gli ho prestato un paio di mutande, in quel momento è stato il primo attestato di stima nei suoi confronti. Si è creato fin da subito un ambiente diverso, con Francesco ho rotto il ghiaccio in questo modo.”. Sulla chiamata in Kings League: “Il team manager degli Stallions mi ha chiamato fondamentalmente perché mancava un attaccante. È stata una cosa del tutto inaspettata anche perché non sapevo di cosa si trattasse. Pippega (noto youtuber), infatti, aveva contattato diversi giocatori come Mertens, Balotelli, Cerci. Insomma ero l’ultimo della lista, ma sono grato per avermi dato questa possibilità che è stata fondamentale sia per la mia vita di tutti i giorni che per la mia carriera professionale”.

Michele e la laurea in Economia e Finanza

Trombetta, oltre a essere un calciatore e godere di una notevole popolarità sulle diverse pagine social, è anche laureato in Economia e Finanza: “Lavorare mi aiuta a tenere sveglia la mente a differenza di qualche altro giovane calciatore che non sa cosa fare oltre al calcio. Nella vita bisogna sempre avere un piano B”.

La chiamata del Forlì

Nei giorni scorsi la società di Gianfranco Cappelli ha ufficializzato l’acquisto del centravanti Michele Trombetta dalla Giana Erminio con la quale aveva rescisso il rispettivo contratto. Il Forlì, attualmente, guida al giro di boa il girone D di Serie D forte dei 39 punti conquistati nelle prime diciassette giornate (12 vittorie, 3 pareggi e solamente 2 note stonata). Michele ha debuttato ieri nel match valevole per l’ultima gara del girone di andata contro l’Imolese, partita che è andata positivamente visti i tre punti conquistati dalla squadra guidata da Alessandro Miramari. L’obiettivo del club emiliano è il grande salto in Serie C e con una star come Michele nel proprio roster nulla è precluso. E i tifosi biancorossi sono pronti a intonare a ogni sua prodezza la hit dell’estate appena andata in archivio: “Si è girato Trombetta”.