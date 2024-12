La Kings League sbarca in Italia, ecco cos'è e come funziona il nuovo fenomeno mediatico creato da Gerard Piqué

Il progetto di Gerard Piqué in collaborazione con lo streamer Llanos è in continua espansione. E il primo mondiale della Kings League si svolgerà in Italia

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Leggende, un format tutto inedito e un giro d’affari milionario. C’è tutto questo nel mondo parallelo della Kings League, il nuovo fenomeno mediatico creato e sviluppato da Gerard Piquè (difensore ex Barcellona con il quale ha vinto tutto nel corso della carriera professionale) e dallo streamer Ibai Llanos. Dopo Spagna e Sudamerica, la KL è pronta a esordire anche nel nostro Paese.

Che cos’è la Kings League?

La Kings League è un torneo di calcio a sette giocatori, con le partite che sono composte da due tempi regolamentari da venti minuti ciascuno. Durante la durata delle gare ci sono però eventi particolari che possono cambiare, modificare o ribaltare il risultato. Il calcio d’inizio è dato da una palla che cade da una gabbia fissata in alto e con le due squadre che si schierano con un solo giocatore e portiere (il nick-off è simile alla pallanuoto, il primo giocatore che arriva sul pallone fa suo il possesso).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo ogni minuto trascorso nel campetto entra un altro elemento, fino ad arrivare al completamento delle due formazioni entro i primi cinque minuti. Ma il bello non finisce qui, perché nella ripresa le squadre possono decidere di utilizzare delle speciali “wild card”. Nel regolamento iniziale Presidenti e/o allenatori pescano una carta a testa, di cui solamente loro conoscono il contenuto, con il fine di poterla utilizzare a proprio piacimento nel corso della partita.

Tra le speciali armi segrete ci sono gol doppio, per due minuti un’eventuale rete segnata avrà valore doppio; ammonizione, una squadra può togliere al rivale un giocatore (non il portiere), per due minuti; rigore, la possibilità di calciare dal dischetto; rigore shoot-out, come la precedente, solo che il tiro dal dischetto sarà tirato in movimento, partendo da centrocampo come quelli calciati alla fine delle partite chiuse con un risultato di parità; furto, ovvero la possibilità di rubare la carta scelta dall’avversario; jolly, la possibilità di scegliere tra una delle carte precedenti. Nel corso del torneo è poi stato introdotto il rigore presidenziale, usufruibile solamente se il numero uno del club è presente all’evento.

Il fenomeno globale sbarca in Italia

La KL è il nuovo fenomeno medicato creato e sviluppato da Kosmos, società sviluppata da Gerard Piqué insieme a Ibai Llanos (noto streamer). I primi tornei annuali sono nati in Spagna e Sudamerica, ma non finisce qua perché il format si sta espandendo a macchia d’olio tanto da arrivare anche in Italia.

Tra i protagonisti “nostrani” troviamo Zlatan Ibrahimovic, presidente del torneo italiano, e il Principino Claudio Marchisio nelle veci di Head of Competition. La presentazione di poche settimane fa a Torino ha alzato definitivamente il sipario sulla nuova edizione, tuttavia le date relative all’inizio del campionato in Italia non sono ancora state rese note. Questi i dodici club e i loro presidenti:

Trm Fc. Presidente: Marzaa | Francesco Marzano (gamer)

Underdogs Fc. Presidente: Mirko Cisco | Mirko Virgilio (tipster Instagram)

Circus Fc. Presidente: GrenBaud | Simone Buratti (tra i creator di Twitch Italia)

Alpak Fc. Presidente: Frenezy (tra i top streamer italiani)

Punchers Fc. Presidenti: PirlasV | Pierino e Gnabri (gruppo di YouTuber romagnolo)

Black Lotus. Presidenti: Sergio Cruz e Off Samuel (Sergio, ex calciatore professionista brasiliano, e Samuel, due volte Pallone d’Oro di YouTube)

Caesar Fc. Presidenti: Er Faina | Damiano Coccia + En3rix | Andrea – Pirrera (streamer molto famosi sul web)

Fc Zeta. Presidente: ZW Jackson | Antonio Pellegrino (ha una squadra di Terza Categoria)–

Stallions. Presidente: Blur | Gianmarco Tocco (streamer)

Boomers. Presidente: Fedez. Vicepresidente: Luciano Moggi | Federico Lucia (rapper)

Zebras Fc. Presidente: Luca Campolunghi (Tiktoker )

Gear 7 Fc. Presidente: Manuuxo | Emanuele Nocera (streamer)

Un giro d’affari milionario

La Kings League è stato fin da subito un progetto vincente. Puntare sui content creator, infatti, è stata la chiave di volta per far sì che la competizione attirasse a sé seguito e investitori. L’edizione spagnola, inoltre, è riuscita ad attirare 15 milioni di spettatori sui canali di Twitch che trasmettevano i diversi incontri.

Per intenderci, il numero di spettatori della Kings League è tre volte superiore al pubblico complessivo che in media guarda le partite della Liga sui canali tv a pagamento. Ma il successo è andato soprattutto oltre all’online-stream, con la finale del 2023 allo Spotify Camp Nou ha riunito 92.520 spettatori con un incasso generante di circa 2.9 milioni di dollari.

Da Totti a Ronaldinho

A Città del Messico, la scorsa estate, ventiquattro club hanno partecipato al primo torneo intercontinentale e si sono affrontati per vincere il premio in denaro da un milione di dollari. Nella terra dei Maya sono scesi in campo Francesco Totti, Eden Hazard, Radja Nainggolan e i due assi francesi Nasri e Menez.

Il Kun Aguero (ex Manchester City) ha guidato il team argentino; mentre il Chicharito Hernandez ha fatto gli onori di casa con la Nazionale “Tricolor”. Oltre a loro, figurano presidenti di un certo calibro come Neymar, Shevchenko, Rio Ferdinand e Casillas; per non dimenticare Ronaldinho che ha incantato a suon di finte d’alta scuola la platea messicana.

Il primo Mondiale in Italia

Tra le tantissime novità c’è la designazione dell’Allianz Stadium (teatro delle partite casalinghe della Juventus) come location per la finale del primo Mondiale di Kings League. La competizione intercontinentale prenderà via il 1 gennaio del nuovo anno con sedici Paesi qualificati alla fase finale che si sfideranno per il titolo (ultimo atto il 12 gennaio).

Sarà quindi il Bel Paese a ospitare la prima edizione della King’s World Cup Nations, versione della nota KL dedicata alle Nazionali. Alla presentazione, inoltre, c’erano ex campioni come Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Gigi Buffon e Luca Toni. Tra le altre leggende che hanno annunciato la loro presenza ci sono Kun Aguero , Mario Gotze, James Rodriguez e Kang-In Lee. Insomma la Kings League non è solo un evento “alternativo” sportivo, ma è soprattutto sinonimo di intrattenimento puro.