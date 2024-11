Luciano Moggi riparte dalla Kings League: l'ex dirigente della Juve sarà vicepresidente della squadra di Fedez

L'ex direttore generale della Juventus torna nel mondo del pallone in veste dirigenziale: sarà il vicepresidente dei "Boomers", la squadra del rapper

Luciano Moggi riparte dalla Kings League. L’ex direttore generale della Juventus vestirà i panni del vicepresidente della squadra di Fedez nella competizione ideata da Gerad Piqué e che ora sbarca anche in Italia riunendo, tra gli altri, personaggi del nostro calcio: da Moggi, appunto, a Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon, giusto per citarne alcuni.

Presentata la Kings League Italia

La Kings League, lanciata in Spagna e in poi Sudamerica dall’ex difensore del Barcellona, Gerad Piqué, sbarca in Italia. A Torino, al Set Scalo Eventi Torino, si è tenuta il 18 novembre 2024 la presentazione della competizione che ha saputo appassionare e stupire con le proprie regole a suon di reti spettacolari e grandi campioni del mondo del calcio del web a sfidarsi in partite di calcio a sette da 40′.

Moggi vicepresidente della squadra di Fedez

Tanti i protagonisti del mondo del pallone che hanno preso parte all’evento. Tra questi anche l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi. L’ex Dg ricoprirà, infatti, il ruolo di vicepresidente della squadra di cui è presidente Fedez, i Boomers. Una nuova sfida per il dirigente, oggi 87enne, costretto a chiudere i propri rapporti con il calcio dopo lo scandalo Calciopoli… e si parla anche una possibile collaborazione con il rapper per un brano musicale.

