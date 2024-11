Impegni divergenti ma altrettanto significativi per gli ex coniugi che a breve rivedremo. La conduttrice prepara il suo ritorno in tv con una serie dal nome evocativo

La separazione tra Francesco Totti, dopo la denuncia della sua ex moglie Ilary Blasi, ha assunto contorni più cupi rispetto al recente passato quando pareva che vi fossero i presupposti per una distensione e la causa potesse scaturire in altro.

Una evoluzione importante che, però, potrebbe aver degli strascichi. L’ex capitano della Roma si sarebbe sentito ‘colpito’, dopo l’accusa per abbandono di minore di aver lasciato sola la figlia di 8 anni, la terzogenita della coppia. Ha valutato ogni implicazione. Adesso c’è il padel, in programma poi chissà se il calcio avrà un ruolo su misura per lui mentre Ilary sarà impegnata nel lancio della nuova serie Netflix che la riguarda.

Totti-Blasi, il futuro del Capitano

Nei giorni scorsi Totti avrebbe ragionato con il suo avvocato di fiducia, Antonio Conte, con il quale avrebbe concordato la risposta sul piano legale di una contro-denuncia per calunnia a carico dell’ex consorte che, a sua volta, lo accusa di abbandono di minore per via di un episodio divenuto di dominio pubblico. La decisione – stando a un take dell’agenzia AGI risalente al 21 novembre – dovrebbe essere maturata a breve . Totti, infatti, non avrebbe lasciato incustodita la figlia.

Una componente implosiva che, con l’acuirsi della causa evidentemente ritenuta propedeutica e necessaria per stabilire l’affidamento dei figli, in particolare della più piccola dei tre Isabel che, ad oggi, ha otto anni e vive nella villa del Torrino, abitazione principale, secondo l’affido condiviso deciso dalla giudice e saltuariamente si reca nell’appartamento romano del padre.

Ilary Blasi al Festival di Roma

Blasi impegnata nel lancio di “Ilary” in uscita il 9 gennaio

Dalla sua, Blasi sarà impegnata (lo è già, in effetti) nel lancio della docu serie che riguarda lei e la sua famiglia con quel che ne deriva. In streaming su Netflix dal 9 gennaio prossimo, la serie si articola in 5 puntate che promettono tanto, moltissimo in termini di restituzione al pubblico della sua vita oggi, senza Totti, con un nuovo compagno, Bastian Muller, i suoi figli, i genitori, le sorelle e i cognati con i rispettivi figli.

Un post Unica che dovrebbe affidarci quel non detto, che gira attorno alla separazione ma che non è stato ancora condiviso con il pubblico. Adesso si capirà più della conduttrice che già nello spot mostra l’autoironia reggerà in un simile prodotto questa veste, tra serio e faceto che le chiede di recitare “Ilary“, titolo appunto di questa produzione.

Se diventerà una prima serie, di tante a seguire, lo scopriremo in base a come andrà questo primo esperimento per la conduttrice che si misura con un ruolo ignoto al grande pubblico.

Totti con Noemi Bocchi allo stadio, Ilary all’evento Emily in Paris a Roma

L’impegno con il padel e poi l’incognita calcio

L’imminente impegno con il World Legends Padel Tour, il tour mondiale di padel riservato alle Legends del calcio e di altri sport, impegnerà il per sempre capitano, al centro delle cronache per la sua separazione e per il possibile ritorno in Serie A. Una eventualità che non equivale alla suggestione che si poteva azzardare qualche settimana fa ma che mantiene inalterato il suo fascino. Magari potrebbe rientrare non da giocatore, ma con u nuovo ruolo.

Le pregresse opportunità non hanno sedotto Totti, consapevole delle conseguenze di un simile slancio in questa fase della sua carriera. E delle necessità, d’altra parte, di concentrarsi sul presente della sua separazione da Ilary.

Le diatriba sui Rolex e l’assegno di mantenimento

Le questioni aperte sono tante e su piani decisamente differenti. Oltre all’accusa di infedeltà coniugale, che tra gli ex coniugi è reciproca e potrebbe essere motivo di addebito del divorzio, resta ancora aperta la vicenda del mantenimento dei figli e dell’assegno di mantenimento (addirittura potrebbe testimoniare Cristian, il primogenito maggiorenne).

Blasi ha infatti chiesto di aumentare l’assegno mensile versato da Totti (12mila 500 euro), chiedendo tra i 18 e i 20mila euro, cifra contestata dall’avvocato dell’ex coniuge, Antonio Conte, che ha evidenziato gli introiti derivanti dagli ingaggi e relativi cachet percepiti dalla conduttrice, tra cui anche ciò che è stato percepito da questi prodotti.

E anche sulla vicenda dell’affido condiviso dei Rolex, salita alla ribalta della cronaca e incastonata nella causa di natura civile, al centro di una diatriba di non poco conto, visto e considerato il coinvolgimento di figure terze come gli stessi genitori e le sorelle di Ilary, il fratello di Totti, Riccardo, parte anche loro nella vicenda della proprietà della Longarina.