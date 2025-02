Milan-Roma, per Abraham due gol e reazione ai fischi degli ex tifosi: fa il gesto della coppa alzata a Tirana

L'attaccante rossonero grande protagonista a San Siro: segna una doppietta e poi risponde amareggiato alle contestazioni dei fan giallorossi al momento della sostituzione.

Tammy Abraham grande protagonista a San Siro in Coppa Italia. Il centravanti inglese è stato schierato titolare da Sergio Conceicao nel Milan che ha affrontato la sua ex squadra, la Roma. E ha sfoderato una prestazione super, con due reti nel primo tempo. Una fantastica doppietta che ha spianato la strada ai suoi verso la qualificazione alle semifinali e che ha scatenato la reazione stizzita dei suoi ex tifosi. Tammy, però, non è rimasto fermo ad ascoltare i fischi: ha reagito a sua volta.

Abraham, doppietta da urlo contro la “sua” Roma

Prestazione da urlo per il centravanti, che ci ha messo 17 minuti per sbloccare il risultato: cross di Theo Hernandez dalla sinistra, colpo di testa imperioso e pallone alle spalle di Svilar. Il bis alla conclusione del primo tempo, ancora su invito di Theo Hernandez: destro delizioso sull’uscita del portiere e pallone ancora in fondo al sacco, grazie anche a uno scivolone completamente fuori tempo di Hummels sul passaggio del terzino francese.

Milan, l’uscita dal campo di Tammy per Gimenez

La partita di Abraham si è conclusa dopo un quarto d’ora scarso nella ripresa. Conceicao lo ha richiamato in panca per lanciare al suo posto l’ultimo arrivato, il messicano Santiago Gimenez, pezzo pregiato – insieme a Joao Felix, autore del 3-1 – della nuova roboante campagna acquisti invernale del Diavolo. Al momento dell’uscita dal campo, il fattaccio: se i tifosi del Milan hanno applaudito l’inglese, quelli della Roma lo hanno sonoramente fischiato e contestato. Un atteggiamento che ha profondamente colpito Abraham.

La reazione di Abraham ai fischi dei tifosi romanisti

L’attaccante inglese non ha nascosto la propria amarezza. Come raccontato dal bordocampista Mediaset, infatti, è rimasto profondamente deluso dal comportamento dei suoi vecchi sostenitori. Non si aspettava certo applausi, ma quanto meno non i fischi. Tanto più che dopo entrambi i gol segnati nel primo tempo, in segno di “rispetto” aveva evitato accuratamente di esultare. Forse per questo Abraham si è rivolto al settore ospiti e ha mimato il gesto della coppa alzata a Tirana nel 2022, la Conference League vinta da giocatore della Roma. Chi ama non dimentica. “Sì, ci sono rimasto male. Ma è il calcio”, l’ammissione a fine gara.