Roma, stangata dall'Uefa: durissima sanzione in Europa League, settore dell'Olimpico chiuso contro il Porto

La decisione sugli incidenti: l'Eintracht è stato a sua volta multato di 20.000 euro e non potrà vendere biglietti ai tifosi ospiti per la prossima partita di Europa League.

Roma-Eintracht non è rimasta senza conseguenze per quanto riguarda il club capitolino. La UEFA è infatti stata intransigente per gli incidenti avvenuti nel corso della gara del 30 gennaio che hanno visto protagonisti i supporter della Curva Nord e la tifoseria ospite. La decisione del massimo ente calcistico continentale è stata quella di chiudere il settore dello stadio giallorosso per la prossima gara di Europa League contro il Porto, con relativa multa annessa.

Roma-Porto senza un pezzo di Curva Nord

Era nell’aria e la stangata è arrivata. La Roma dovrà fare a meno di una parte della Curva Nord nella partita di Europa League contro il Porto, valevole per i playoff del torneo ed in programma giovedì 20 febbraio alle 18.45. La scelta di chiudere il settore è dipesa ovviamente dagli scontri avvenuti in occasione della partita con l’Eintracht con il lancio di petardi dei tedeschi e la pronta risposta dei capitolini.

Anche una multa per i giallorossi

Oltre alla chiusura parziale della Curva Nord dello stadio Olimpico (settori 48 e 49), la UEFA ha anche deciso di multare la Roma con 30mila euro di ammenda. Per i tifosi già provvisti di biglietto nessun problema: la società garantirà la possibilità di assistere all’evento con dettagli che verranno forniti nei prossimi giorni. Multa di 5mila euro invece per l’Eintracht, uscito tutto sommato indenne nonostante il comportamento dei propri tifosi.

Anche la trasferta vietata a Venezia: è polemica

A inasprire il clima, anche la decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta ai tifosi della Roma in occasione della prossima sfida di campionato in casa del Venezia. La motivazione? Il gemellaggio tra ultras della Roma e dell’Udinese, protagonisti di gravi incidenti con quelli del Venezia lo scorso fine settimana. Una coincidenza che ha scatenato polemiche, almeno da parte di qualche tifoso giallorosso sui forum e sulle pagine social del tifo della Roma.